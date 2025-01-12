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自由開講》從瑞典電池廠破產看歐洲遇到的問題

2025/01/12 20:00

◎ 廖明輝

前年九月，坐車經過位於瑞典北部謝萊夫特奧的Northvolt鋰電池廠，當時工業區內一片繁忙景象，施工車輛忙進忙出，新廠的鋼骨結構如雨後春筍般拔地而起，彰顯歐洲建立自身電池產業的願景。然而，短短一年後，這家備受期待的電池製造商卻陷入破產保護，令人不勝唏噓。

歐洲最大動力電池廠商Northvolt破產固然是挫折，但也為歐洲提供重新審視電池產業戰略機會。（法新社）歐洲最大動力電池廠商Northvolt破產固然是挫折，但也為歐洲提供重新審視電池產業戰略機會。（法新社）

中國「電池大王」寧德時代董事長曾毓群，在去年九月便已預見Northvolt的失敗。在接受挪威主權基金採訪時，直指歐洲：「他們的設計是錯的，他們的製程是錯的，他們的設備是錯的，他們如何能擴大規模？」這些錯誤的根源在於技術與經驗的不足，歐洲製造商在技術累積和產業化能力，無法與亞洲競爭對手抗衡。設計問題，使得歐洲生產的鋰電池在效率和性能上無法達到市場需求；製程錯誤，則導致生產成本居高不下，且品質控制難以穩定；而設備落後，更加劇擴產障礙。這些結構性問題，使得歐洲電池新創公司難以在市場找到立足之地。

與此同時，中國在鋰電池產業的競爭，採取不同策略以穩固其地位。中國全力扶植「新三樣」即電動車、鋰電池與太陽能電池，為企業提供大量補貼。即便面對美國高關稅和歐盟反補貼調查等地緣政治挑戰，中國企業仍能憑藉技術優勢與產業整合能力，穩居全球市場主導地位。然而，Northvolt的失敗並不意味著歐洲在電池產業已完全喪失希望。相反，為歐洲提供一個重新審視自身問題並進行改革的機會曾毓群的批評為歐洲指明改革的方向：歐洲必須大力推動設計創新，加強技術研發，並在製程和設備方面實現突破。政策制定者需要優化產業支持政策，降低能源成本，為鋰電池產業創造更有利經營環境。此外，歐盟還需促進內部協作，整合產業鏈資源以提升競爭力。

歐洲要在未來的發展找到平衡點，即在依賴亞洲技術輸入的同時，逐步建立自身的技術能力與產業基礎。這並非易事，但也非毫無希望。例如，福斯集團旗下的PowerCo與法國Verkor等新創企業，正努力克服技術瓶頸與融資挑戰，為歐洲電池產業帶來新希望。只要政策方向得當，這些企業仍有望成為歐洲電池市場的關鍵推動力量。

Northvolt破產固然是挫折，但也為歐洲提供重新審視電池產業戰略機會。在全球能源轉型與電動車革命浪潮下，鋰電池產業的重要性不言而喻。歐洲若能抓住契機，強化技術與產業基礎，仍有可能在未來的全球電池市場，找到自身定位並實現能源自主夢想。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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