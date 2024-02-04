自由共和國》廖明輝／從「矽三角」看半導體八強競逐賽局

矽三角」提出三個關鍵問題：如何強化美國在半導體產業地位、如何維持台海穩定及如何與全球夥伴合作以應對中國半導體野心。（彭博檔案照）

廖明輝／中華經濟研究院輔佐研究員

去年七月，由美國智庫胡佛研究所發布的「矽三角：美國、台灣、中國和全球半導體安全」報告，指出美中台被束縛在一個「矽三角」內，半導體地緣政治將國家安全、經濟繁榮、技術競爭力綁在一起。近日，黃欽勇先生所寫新書「決勝矽紀元」也探討半導體八強國際新賽局與台灣的不對稱關鍵優勢。

「矽三角」提出三個關鍵問題：如何強化美國在半導體產業地位、如何維持台海穩定及如何與全球夥伴合作以應對中國半導體野心。考慮全球經濟保持開放還是封閉，及關鍵技術創新的全球領導地位是來自中國還是美國，探討未來十年可能出現的四種動態情境，情境一是先冷戰再進入「強權歡樂時光」，美國透過成功拉攏不結盟國家並從中國的麻煩中獲益。情境二是中國成功度過當前美國「小院高牆」關鍵科技圍堵且美國注意力從印太地區轉移開，利用貿易和金融動力，成功推動一帶一路實現「中國夢」。情境三是在二○三二年前，不論美中都停滯在「冷戰二點○」。情境四是「動態競爭」，可能美國由於自身原因而步履蹣跚，導致在競爭中被中國擊敗；或者中國因自身問題而被美國擊敗，美國再次處於領先地位。報告對美國提出五項政策建議，分別是強化美國國內韌性、改善營運環境、建立長期技術競爭力、維持台灣穩定、及應對中國野心。另外，建議美台之間透過半導體深化六項合作，包括研發合作、勞動力和教育交流、半導體供應鏈漏洞聯合評估、能源合作、緩和美台經濟摩擦、及國防工業合作。

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「決勝矽紀元」探討全球半導體八強，美國雖面臨霸主地位保衛戰，但仍然具有主導產業供需結構、掌握國際專業視聽、及提前卡位AI領域三大優勢。台韓則都面臨科技島鏈的兩難，台灣雖在先進製程、封裝測試、及IC設計具有優勢，但也面臨技術、資金、人才、海外設廠、南向布局等五大挑戰，韓國在記憶體深具實力，但也出現過度向記憶體傾斜的問題，導致晶圓代工發展落後台積電且面臨英特爾追趕競爭；日歐盟同屬半導體產業鏈台的第二種子並力拼逆襲，日本在半導體設備及材料具有優勢並懷抱復興日本半導體重回世界主流決心，歐盟在汽車工業及設備有長年積累的工業實力，並積極引進台積電在德國德勒斯登設廠建廠成立歐洲半導體製造公司。

中印兩個大國則捉對廝殺，中國在電動車及國家半導體戰略具有優勢，印度則在IC設計人才領先。至於最後的半導體第八強，則由具量產優勢的墨西哥與越南，具能源優勢的澳洲與加拿大，及已有十多座晶圓廠的新加坡及以封測產業崛起的馬來西亞等六個國家在競逐。

綜上所述，即使美中關係日益緊張，但兩國仍然長期依賴台灣半導體製造能力。台灣身處美中台「矽三角」之間，要思考如何在美中兩強爭霸的國際局勢下，借力使力並保全自己，成為全球半導體關鍵供應鏈中值得信賴的合作夥伴，更要關注其他半導體八強新興競爭者的崛起，確保台灣在全球半導體產業鏈的競爭優勢。

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