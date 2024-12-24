自由開講》台灣人注意！中共的「假善意 真統戰」

◎張亞柔

日前，上海市政府於雙城論壇期間，發送「台胞服務手冊」給與會者，「台胞服務手冊」內容詳細說明台灣人如何申辦中國「居住證」。

該手冊包含申請流程、文件準備以及申辦後的相關權益等，表面上看似為便利台灣人在中國生活與工作，實則不然。我國陸委會指出，申辦中國居住證需提供個人資訊，中共藉此監控民眾，已嚴重「侵害隱私權」，顯見中共動機不單純。

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雙城論壇中，上海方準備「台胞服務手冊」教學台灣人如何辦理中國居住證。（記者何玉華攝）

統戰與控制

陸委會表示，中共推動居住證的真正目的是「統戰」和削弱台灣的法律規範。例如，台灣法律禁止人民取得中國戶籍，但透過居住證，中共能創造「中國籍台灣人」的模糊身份，進一步模糊兩岸界線。

雙標手法引發台灣人民反感

中共一方面聲稱希望促進兩岸交流合作，同時卻以「居住證」為手段，對台灣進行統戰操作，威脅台灣民眾的隱私和自由，此類矛盾行為無助於緩解兩岸緊張局勢，這種雙標手法顯然與中共聲稱「兩岸一家親」的理念背道而馳，反而加深台灣人民對中共的不信任。陸委會呼籲，中方應以真正的善意對待台灣人民，而非藉助政策操作和統戰策略擴大對台灣的影響力。

陸委會表示，中共推動居住證的真正目的是「統戰」和削弱台灣的法律規範。 （記者劉信德攝）

善意需以行動為基礎

中共應尊重台灣人民的選擇與隱私，停止以政策、雙面手法等手段對台灣人民進行控制與威脅。唯有真正釋出善意，使兩岸關係擁有互信與對等的基礎，方能緩解兩岸緊張情勢，達到和平與共榮發展。

（作者從事自由業）



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