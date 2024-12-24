晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》台灣人注意！中共的「假善意 真統戰」

2024/12/24 09:00

◎張亞柔

日前，上海市政府於雙城論壇期間，發送「台胞服務手冊」給與會者，「台胞服務手冊」內容詳細說明台灣人如何申辦中國「居住證」。

該手冊包含申請流程、文件準備以及申辦後的相關權益等，表面上看似為便利台灣人在中國生活與工作，實則不然。我國陸委會指出，申辦中國居住證需提供個人資訊，中共藉此監控民眾，已嚴重「侵害隱私權」，顯見中共動機不單純

雙城論壇中，上海方準備「台胞服務手冊」教學台灣人如何辦理中國居住證。（記者何玉華攝）雙城論壇中，上海方準備「台胞服務手冊」教學台灣人如何辦理中國居住證。（記者何玉華攝）

統戰與控制

陸委會表示，中共推動居住證的真正目的是「統戰」和削弱台灣的法律規範。例如，台灣法律禁止人民取得中國戶籍，但透過居住證，中共能創造「中國籍台灣人」的模糊身份，進一步模糊兩岸界線。

雙標手法引發台灣人民反感

中共一方面聲稱希望促進兩岸交流合作，同時卻以「居住證」為手段，對台灣進行統戰操作，威脅台灣民眾的隱私和自由，此類矛盾行為無助於緩解兩岸緊張局勢，這種雙標手法顯然與中共聲稱「兩岸一家親」的理念背道而馳，反而加深台灣人民對中共的不信任。陸委會呼籲，中方應以真正的善意對待台灣人民，而非藉助政策操作和統戰策略擴大對台灣的影響力。

陸委會表示，中共推動居住證的真正目的是「統戰」和削弱台灣的法律規範。 （記者劉信德攝）陸委會表示，中共推動居住證的真正目的是「統戰」和削弱台灣的法律規範。 （記者劉信德攝）

善意需以行動為基礎

中共應尊重台灣人民的選擇與隱私，停止以政策、雙面手法等手段對台灣人民進行控制與威脅。唯有真正釋出善意，使兩岸關係擁有互信與對等的基礎，方能緩解兩岸緊張情勢，達到和平與共榮發展。

（作者從事自由業）


自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書