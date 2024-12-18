自由開講》雙城論壇：城市交流與主權堅守的平衡點

◎ 張碩陽

雙城論壇，作為台北與上海之間的年度城市交流平台，自2010年首次舉辦以來，一直在兩岸關係的敏感時刻扮演著微妙的角色。2024年的雙城論壇於台北登場，主題聚焦「智慧治理、永續未來」，看似著重城市建設的合作，然而在兩岸關係日益緊張的背景下，這場論壇的本質及其潛在風險，值得社會更深入的檢視與思考。

上海副市長華源率團訪台參加2024年雙城論壇，台北市長蔣萬安以「雙城好、兩岸好」為基調，強調城市交流的重要。然而這樣的論述背後，中共藉由「城市交流」包裝統戰目的的可能性不容忽視。（記者王藝菘攝）

雙城論壇的背景與現況

雙城論壇原本旨在透過城市層級的交流，推動台北與上海在經濟、文化及城市治理等領域的合作。然而，隨著兩岸情勢變化，中國對台灣的政治意圖越來越清晰，論壇的性質逐漸超越單純的市政交流，帶有統戰滲透的意味。

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2024年論壇期間，上海副市長華源率團訪台，而台北市長蔣萬安以「雙城好、兩岸好」為基調，強調城市交流的重要性。然而，這樣的論述背後，中共藉由「城市交流」包裝統戰目的的可能性不容忽視。

陸委會的審慎決定：守住底線的必要之舉

本次論壇前夕，上海市台辦主任及9名中國媒體記者未獲准入台，引發部分輿論質疑政府封殺新聞自由。然而，陸委會已明確指出，這項決定基於「關聯性、必要性、專業性」的審查標準，並非刻意封堵交流，而是考量中國媒體與官方機構往往具有宣傳及統戰任務，需對來台人員進行謹慎把關。

我們必須理解，中國政府長期以來透過「城市交流」滲透台灣社會，拉攏地方政治人物，試圖模糊兩岸的主權界線，進而影響民眾認知，製造統一的氛圍。此時，政府嚴守國安底線，合理篩選來台人員，是維護國家主權與社會穩定的必要舉措。這並非拒絕兩岸交流，而是確保交流的對等性與正當性。

雙城論壇的潛在風險與挑戰

一方面，雙城論壇的「不對等性」長期存在。過去多次論壇，台北市長親自赴上海參加，而上海方僅派出副市長級別官員，顯示雙方交流層級並不對等。此外，論壇簽署的多項合作備忘錄，落實程度有限，成果往往淪為形式。這種虛有其表的合作，反而被中國用作宣傳材料，營造「兩岸一家親」的政治氛圍，進一步矮化台灣的國際地位。

另一方面，中國透過論壇釋放統戰言論，利用輿論影響台灣社會。例如，中方官員常在論壇場合強調「兩岸同屬一個中國」的立場，而台方代表為維持交流，往往顯得被動甚至迴避回應，這使得台灣在國際及國內輿論上陷入「接受統一」的誤解。

此外，中共透過經濟利益的綁架，推動兩岸城市合作，進一步加深台灣對中國的依賴。若放任此情況持續，台灣的經濟自主性及政治主權將面臨更大挑戰。

針對上海市台辦主任及9名中國媒體記者未獲准入台，引發部分輿論質疑政府封殺新聞自由。陸委會指出，這項決定並非刻意封堵交流，而是考量中國媒體與官方機構往往具有宣傳及統戰任務，需對來台人員進行謹慎把關。（資料照）

支持理性交流，堅守民主價值

兩岸交流無可厚非，城市間的經濟及文化合作，若能建立在平等、尊重且互惠的基礎上，自然值得鼓勵。然而，當中國透過雙城論壇這樣的平台進行統戰滲透，甚至試圖削弱台灣的國際主權時，我們必須保持高度警覺。

政府的審慎把關，是為了守住台灣的民主與自由，防止中共以「交流」為名行「統戰」之實。作為民主社會的一員，我們應支持這樣的立場，並要求雙城論壇的主辦方堅守原則，確保任何形式的交流，都不應損害台灣的國家尊嚴與安全。

最後，唯有在對等與尊重的基礎上進行交流，才能真正造福兩岸民眾。若雙城論壇淪為政治操作的工具，其所帶來的將不僅是台灣的短期風險，更將是民主價值的長期損害。

守護主權，理性交流，是我們必須堅持的原則與共識。



（作者為兩岸事務研究助理）

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