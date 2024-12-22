晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》霸凌犯何罪？

2024/12/22 21:00

◎吳景欽

勞動部勞發署北部分署的職員在辦公室輕生，致引發是否為署長謝宜容霸凌所致。而勞動部最新調查報告指出，輕生確與職場霸凌有關，則謝宜容除涉貪瀆罪外，另被告發濫用公款送禮及過度裝修辦公室，經檢方發動搜索約談，11日裁定羈押禁見。

勞動部勞發署前分署長謝宜容涉職場霸凌，另被告發挪用公款涉貪，謝宜容被約談後，法院裁定聲押禁見。（資料照）勞動部勞發署前分署長謝宜容涉職場霸凌，另被告發挪用公款涉貪，謝宜容被約談後，法院裁定聲押禁見。（資料照）

現行法律層次，並無對霸凌之定義，故只能從職場地位差、行為是否逾越業務上必要、員工身心痛苦與工作環境惡化等，來綜合判斷有否霸凌存在。而以勞動部首次的調查報告來說，即便證實分署長確有霸凌之情事，但因公務員以自殺明志，就使因果關係產生中斷，除非能證明有如工作效率這麼差、為何不去死一死等言語，致可能涉及刑法第275條第2項，法定刑為五年以下有期徒刑的教唆自殺罪，否則，就死亡部分，就無以／為刑事究責。

勞動部勞發署職員遭霸凌在辦公室輕生，震驚社會，民團前往勞動部抗議。（資料照）勞動部勞發署職員遭霸凌在辦公室輕生，震驚社會，民團前往勞動部抗議。（資料照）

至於職場霸凌，雖未必帶來生理傷害，卻必造成心理創痛，這就有涉刑法第277條第1項，法定刑為五年以下有期徒刑的普通傷害罪，甚至依刑法第134條，若公務員利用權力、機會或方法而犯之，還應加重其刑至二分之一。尤其傷害罪所保護者，不僅是身體權，還包括精神或心理層面之健康權，故常見的長官言語辱罵，若讓下屬產生極大之心理負擔而自殺，即便對死亡結果無法歸責，至少也該負起故意傷害之罪責。

惟因健康損害，比起生理損害，於法庭之上較難證明。且以此次勞動的調查報告來看，雖已證實輕生公務員所承受的心理壓力，絕對與分署長交辦的智能就服務專案有關，惟在官僚體制下，具體的作業執行，往往是藉由層級下令，這在無形中就會稀釋上級公務員之責任，而難證明霸凌與身心受創之因果關係，致會落入刑法所不罰的傷害未遂。

故對於霸凌事件頻傳，卻可能面臨法律究責之難，一個很大的原因，就在霸凌定義的模糊性，致不免會生因人而異的不同認定。而從勞動部對謝宜容的兩次行政調查報告，明明調查的是同樣之人、事、地、物，卻可從立意良善轉向有嚴重霸凌之情事，實讓人無言以對。也因此，為達成法律明確性之要求，也在避免恣意專斷，如何在法律清楚界定霸凌，以及完備相關的防治與事後懲處機制等，就是當務之急。

（作者為真理大學法律系教授兼系所主任）

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書