自由開講》若不改成Taiwan／ Chinese Taipei 就是「中國台北」能奈他何?

◎黃榮文

馬英九基金會邀請來訪的一位中生，在媒體面前稱奪得十二強冠軍的台灣棒球隊為「中國台北」，引發輿論批評，陸委會主委邱垂正更在立法院表示，將對申請單位進行行政處分，按情節輕重，處以六個月至五年內不予同意邀請中生來台。

中生團訪台期間，復旦大學女大生宋思瑤以「中國台北隊」祝賀台灣隊奪下世界棒球12強冠軍，引發外界批判。（資料照）

猶憶2008年馬英九出任總統時，筆者擔任彰化某國立高中職校長，隔年在申請入學文件中赫然發現某國中生的申請資料裡，出現該學年度在彰化縣鹿港高中舉辦的國際中小學APEC網路合作學習活動競賽得獎獎狀；獎狀上，明明有「中華民國教育部印」的正式機關戳章，理應代表的是我們的國家「中華民國」，但英文卻大剌剌的使用Chinese Taipei，教育部是Ministry of Education, Chinese Taipei，教育部長鄭瑞城成了Dr. Jei-Cheng CHENG, Minister of Education, Chinese Taipei，彰化縣也譯成了Changhua County, Chinese Taipei。

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這些文件必是教育部裡的官員所作，鄭前部長應不知情（聽聞他曾為此而震怒，而馬英九亦曾為了他的震怒而震怒，不久後教育部長隨即換人）。

這些「馬英九們」潛藏在政府各部門中，不在少數，如今亦然；若陸委會果真給予行政處分，勢將引發一連串的政治效應，打起行政訴訟，陸委會也未必能占到便宜，因為台灣球隊參加國際比賽，使用的名稱Chinese Taipei，正確的翻譯就是「中國的台北」隊，簡稱「中國台北」隊一點也沒錯。

我們長期被佔便宜，啞巴吃黃蓮，卻又鴕鳥心態自稱「中華」隊，唾面自乾，怪得了誰?話說回來，「中華」的英語翻譯到底是啥，還有請專家學者或政府官員公開釋疑！

請賴政府加把勁，積極推動以「Taiwan」名稱參予國際各種賽事及組織。把這個空白的國家名稱還給台灣。（資料照）

在此呼籲賴清德政府，與其進行無謂地行政處分，不如加把勁，積極推動以「Taiwan」名稱參予國際各種賽事及組織，這些狗屁倒灶的鳥事自然會漸漸消失！

（作者為彰化師大退休教授）

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