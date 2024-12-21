自由開講》誰才是「噁心的蟾蜍」？親中的惡果 國民黨看不見

◎ 朱孟庠

羅智強：給民進黨一個新的名詞「噁心的蟾蜍」。韓國人不了解台灣歷史，但過去以反共為號召，以清共、滅獨為口實，而屠殺台灣菁英的政黨，今徒子徒孫全舔中媚共，在國會執行的都是中共意旨；甚至忘記國、共血海深仇，共產黨曾屠殺數百萬的國民黨人，現KMT這隻蟾蜍完全忘記牠是怎麼死裡逃生寄生在台灣？養肥了，就成了隻噁心的蟾蜍？忘記了牠竄逃的蝌蚪時代？我是外省二代，但打心底對KMT這隻忘恩負義的肥蟾蜍感到至噁。

南韓政治動盪的原因之一是經濟下行。南韓與中國簽定FTA，進入中國磁吸黑洞後，對中貿易順差轉為逆差，南韓經濟現狀差是過於依賴中國市場的結果。（示意圖，路透資料照）

近日查閱韓國在野黨領袖一連串的親中論調後，對照國內的在野黨，能體會韓國「朝小野大」的政治格局及親中、抗中鬥爭白熱化的現況；韓國新政府幾乎無法履行其職能，這現象也讓我們對台灣本土政府面對國會困境感到憂心。韓國的政治動盪，更重要的原因是經濟下行。



請繼續往下閱讀...

南韓自二○一五年與中國簽訂FTA，企業前進中國，接續二○一七年前總統文在寅的親中路線，南韓國力步步下墜，中國設廠，技術被拿走後，中共傾國家之力扶持，就像過去的太陽能產業般，原來優勢的面板、DRAM等產業即被中國搶走，又不願加入CHIP4，當日本、台灣、美國結盟後，朝向中國的南韓半導體當然是垮了，過去主導價格地位也被中國取代，慘！同時鋼鐵、石化等也全面臨相同狀況，南韓於是從對中貿易順差轉為逆差，韓國的經濟現狀差，是過於太依賴中國市場的結果，民怨也自然都算在現任總統身上。

但台灣不同，十年前太陽花學運，台灣人對馬英九政權的親中路線踩了煞車，要不然會和今天韓國的下場一樣，選錯邊的南韓，經濟也被中國拖垮。此時台灣的紅色集團也面臨危機，台玻、台塑、聯成、巨大、美利達、中租…皆已創歷年虧損新高紀錄，這個虧損都是從中國產生的，且正逐季上升。中國經濟的美好時代已經過去了，但中國國民黨仍看不到。

若不是十年前太陽花學運，台灣人對馬英九政權的親中路線踩了煞車，台灣也會和今天南韓的下場一樣，經濟被中國拖垮。（資料照）

一位中國高學歷年輕女性上傳影片〈別再整天喊著要統一台灣 飯都快吃不上了〉被廣傳，因地緣政治的風險太大，工廠遷出，她始終都找不到工作；父母上班的工廠也因訂單不足被裁員，外國客戶群聽說可能打台灣，訂單都轉走……年輕人都絕望至極，還想武統人家？一起起無差別殺人事件是反應社會壓力到達邊緣，她的泣訴可想而知中國的經濟狀況有多慘？

想武統台灣，中共已經先嚐惡果了，然國民黨還在中國好棒棒？韓國與中國簽定FTA，進入中國磁吸黑洞後，經濟已是韓下台上，國民黨裝作看不見，製造仇恨、導引親中論調，從未停止，這政黨只想藉外力奪權，何曾為台灣生存考量？戒嚴時代以清共為藉口，多少台籍菁英被殺？國民黨人不會不清楚，至今未經轉型正義的審判，不曾悔改的國民黨，還有臉對戒嚴指手畫腳，侃侃而談，設局帶風向？這黨已是兩蔣叛徒，不但不反共，還甘做共產黨走狗，台灣人心裡明白「敵人就在本能寺」！

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法