自由開講》根在土裡，「同根同源 」的「臍帶論」是統戰

◎ 朱孟庠

猶記一九九六年台海危機，中國以飛彈威嚇，那年，有個影像一直在我腦中，魚池邊兩位十二歲孩子的對話：「我們的祖先是從中國移民來的，我們的根應該在那裡！」「不對，植物的根在土裡，你的根在你的腳下，是台灣啦！台灣才對啊！」根在土裡、根在腳下，這是連十二歲的孩子都能懂的哲理。可惜，中國國民黨及其支持者始終不懂！這個「巨嬰」永遠長不大，剪不斷臍帶，過去以反共為名，捕殺台籍知識菁英，實施全世界最長的戒嚴，現在竟有臉哭鬧著，嚷著要中共祖宗餵奶。

清大學生拿著台灣獨立的布條及國旗揮舞，還不時高喊要「中國人的驕傲」、國民黨立委翁曉玲不要擋國艦國造、趕緊審總預算。（記者洪美秀攝）

馬英九配合中共統戰，引來各校學生撻伐，其中清大那場最具意義。清大的翁老師，現任的國會立委翁曉玲，陳腔統調地討好中共：「兩岸同屬一家親，尤其清華更不一樣。」「兩岸清華」同根同源，一直是被用以混淆認同，模糊敵我意識的「統戰符碼」，更利用台灣人毫無警覺的善意，這種「同根同源」也存在最高學術殿堂「中研院」，讓台灣的研究發明，不知不覺被中國接收或盜取。

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二○○八年馬英九上台立即鼓勵各大專院校與對岸進行交流，國立清華大學就是當時配合政策的樣板， 二○一○年五月時任行政院長、前清大校長劉兆玄更前往北京喊出，「兩岸清華同根同源」、「一筆寫不出兩個清華」。藉著「同根同源」模糊敵、我意識，美國許多地區的清華校友會，同時為北京清華和新竹清華校友服務。

一場跨校學生串連拒絕統戰團的記者會，學生們侃侃而談，從不同角度，發出身為台灣公民拒絕被統戰、被羞辱，被矮化國格，這種沒有尊嚴的假交流。其中清大吳同學提醒：北京清華藉著過去兩岸交流的基礎在新竹設置「清華海峽研究院」，成為中國滲透的重要窗口，在「兩岸清華一家親」的論調下，讓台灣所重視的高科技人才與技術流向中國半導體國家隊，直至二○二一年才被媒體踢爆。

台大、清大、陽明交大、中山女高等被參訪學校的學生發聲拒絕統戰團。學生們從不同角度，強調身為台灣公民拒絕被統戰、被羞辱、被矮化國格，拒絕這種沒有尊嚴的假交流。（記者林哲遠攝）

學子們關心國家前途，有邏輯、懂思辨、有勇氣，溫柔且堅定展現台灣精神！欣慰！年輕人明確知道自己的根在哪，對照那群倚老賣老、不脫大中國情懷，對台灣歷史毫無認識的師長、政客，顯得多麼愚蠢、顢頇。「台灣是台灣人的台灣」，是二千三百萬公民安身立命之所在，年輕人防統戰有警覺，但在台第十七代的台灣人，卻一心想當中國人的清大翁老師卻是始終不明白，「翁曉玲們」真該聽聽年輕人的論述，向學子學學！

「同根同源」是企圖混淆國家認同的「統戰符碼」，讓善良的台灣人不自覺喪失敵、我意識。李前總統晚年提出的「脫古改制」，徹底脫中，建立「新台灣人」的國家認同。欣見學生觀察清晰，透視馬英九基金會趁賴總統出訪時刻，替中共搞這些內、外宣之用意；他們也能清楚論述「交流」與「統戰」的差異。看到下一代的表現，感到放心和驕傲！深信「新台灣人」的國家認同已漸水到渠成，捍衛國家「獨立」主權的意志，成為台灣公民信念中最重要的價值。

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

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