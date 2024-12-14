晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》根在土裡，「同根同源 」的「臍帶論」是統戰

2024/12/14 14:30

◎ 朱孟庠

猶記一九九六年台海危機，中國以飛彈威嚇，那年，有個影像一直在我腦中，魚池邊兩位十二歲孩子的對話：「我們的祖先是從中國移民來的，我們的根應該在那裡！」「不對，植物的根在土裡，你的根在你的腳下，是台灣啦！台灣才對啊！」根在土裡、根在腳下，這是連十二歲的孩子都能懂的哲理。可惜，中國國民黨及其支持者始終不懂！這個「巨嬰」永遠長不大，剪不斷臍帶，過去以反共為名，捕殺台籍知識菁英，實施全世界最長的戒嚴，現在竟有臉哭鬧著，嚷著要中共祖宗餵奶

清大學生拿著台灣獨立的布條及國旗揮舞，還不時高喊要「中國人的驕傲」、國民黨立委翁曉玲不要擋國艦國造、趕緊審總預算。（記者洪美秀攝）清大學生拿著台灣獨立的布條及國旗揮舞，還不時高喊要「中國人的驕傲」、國民黨立委翁曉玲不要擋國艦國造、趕緊審總預算。（記者洪美秀攝）

馬英九配合中共統戰，引來各校學生撻伐，其中清大那場最具意義。清大的翁老師，現任的國會立委翁曉玲，陳腔統調地討好中共：「兩岸同屬一家親，尤其清華更不一樣。」「兩岸清華」同根同源，一直是被用以混淆認同，模糊敵我意識的「統戰符碼」，更利用台灣人毫無警覺的善意，這種「同根同源」也存在最高學術殿堂「中研院」，讓台灣的研究發明，不知不覺被中國接收或盜取。

二○○八年馬英九上台立即鼓勵各大專院校與對岸進行交流，國立清華大學就是當時配合政策的樣板， 二○一○年五月時任行政院長、前清大校長劉兆玄更前往北京喊出，「兩岸清華同根同源」、「一筆寫不出兩個清華」。藉著「同根同源」模糊敵、我意識，美國許多地區的清華校友會，同時為北京清華和新竹清華校友服務。

一場跨校學生串連拒絕統戰團的記者會，學生們侃侃而談，從不同角度，發出身為台灣公民拒絕被統戰、被羞辱，被矮化國格，這種沒有尊嚴的假交流。其中清大吳同學提醒：北京清華藉著過去兩岸交流的基礎在新竹設置「清華海峽研究院」，成為中國滲透的重要窗口，在「兩岸清華一家親」的論調下，讓台灣所重視的高科技人才與技術流向中國半導體國家隊，直至二○二一年才被媒體踢爆。

台大、清大、陽明交大、中山女高等被參訪學校的學生發聲拒絕統戰團。學生們從不同角度，強調身為台灣公民拒絕被統戰、被羞辱、被矮化國格，拒絕這種沒有尊嚴的假交流。（記者林哲遠攝）台大、清大、陽明交大、中山女高等被參訪學校的學生發聲拒絕統戰團。學生們從不同角度，強調身為台灣公民拒絕被統戰、被羞辱、被矮化國格，拒絕這種沒有尊嚴的假交流。（記者林哲遠攝）

學子們關心國家前途，有邏輯、懂思辨、有勇氣，溫柔且堅定展現台灣精神！欣慰！年輕人明確知道自己的根在哪，對照那群倚老賣老、不脫大中國情懷，對台灣歷史毫無認識的師長、政客，顯得多麼愚蠢、顢頇。「台灣是台灣人的台灣」，是二千三百萬公民安身立命之所在，年輕人防統戰有警覺，但在台第十七代的台灣人，卻一心想當中國人的清大翁老師卻是始終不明白，「翁曉玲們」真該聽聽年輕人的論述，向學子學學！

「同根同源」是企圖混淆國家認同的「統戰符碼」，讓善良的台灣人不自覺喪失敵、我意識。李前總統晚年提出的「脫古改制」，徹底脫中，建立「新台灣人」的國家認同。欣見學生觀察清晰，透視馬英九基金會趁賴總統出訪時刻，替中共搞這些內、外宣之用意；他們也能清楚論述「交流」與「統戰」的差異。看到下一代的表現，感到放心和驕傲！深信「新台灣人」的國家認同已漸水到渠成，捍衛國家「獨立」主權的意志，成為台灣公民信念中最重要的價值。

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書