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自由開講》馬英九想當誰的朋友？

2024/12/10 09:30

◎ 黃惟冰

馬英九基金會邀請中國七所大學的師生來台訪問。在11月27日的晚宴上，馬英九表示，希望師生能在此行交到許多好朋友，「其中一位朋友的名字叫馬英九」。然而，追根究柢，此團成員清一色為中共黨員，或具共青團身分。換句話說，馬英九想結交的朋友，不是普通的中國人，而是信仰中共思想，精心挑選才能來台灣的黨員代表

前總統馬英九。（圖由馬英九基金會提供）前總統馬英九。（圖由馬英九基金會提供）

相較之下，「天安門母親」、維權人士、新疆集中營的囚犯、被迫流亡的西藏人、法輪功、日前被宣判的香港四十七位民主派人士，乃至於甫短暫來台的薄熙來之子薄瓜瓜，這些不為中南海所喜愛的中國人民，有可能會是馬英九想要做朋友的對象嗎？

事實上，觀察馬英九近期的言行，包括四月率團訪問中國，與中共總書記習近平在北京會面，並於返國後公開呼籲當時的總統當選人賴清德，應該在520就職演說時宣示兩岸不是兩個國家，再到這次高調邀請中國人士來台，努力營造兩岸「心靈契合」的形象與氛圍，就可以知道馬英九真正想扮演的角色，其實是「連戰第二」，真正想結交的朋友，就是習近平

（作者為公共服務業）

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