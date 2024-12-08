自由開講》亂台的中國參訪團

◎守護自由的老鷹

12強棒球賽，台灣隊一路過關斬將，一步步的站穩基礎，打下難得的世界冠軍，當我們在鼓舞開心的時刻，卻有一群人，酸葡萄的引進中國學生參訪團來訪問，但其目的跟心機卻是可議的？

中國奧運金牌桌球選手馬龍（身著白裝者）這次參加馬英九基金會邀訪的中生團來台訪問，圖為一行人正進入台北市立中山女高。（資料照）

近日，馬英九基金會安排中國大學生來台參訪，來訪人員包含奧運桌球金牌選手馬龍，不過馬龍參訪台北市立中山女子高級中學的畫面時，被對岸部分媒體有意形容為「唐僧進盤絲洞」。你知道對岸講盤絲洞其實是在隱喻妓院嗎？這句話不但惹怒台灣人的女性，也惹怒台灣男人未來的老婆，

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原來對岸的人格低劣，整天只想到妓院，嫖，這種低下的事，原來中國的媒體整天都色色的，攻擊別的國家時就用這種字眼，原來中國的媒體的另一面就是這個面？

而且中國每次要吸收台諜時，不是都派美女色誘嗎？之前很多台灣的共諜案發生時，很多都是被中國的美女色誘，進而拍下影片威脅等？

在中國人的印象中，他們總認為中國的美女是可以犧牲的，可以為國付出的，這應該就是中國人的心態，但這跟愛國情操是兩種認知，不應該混為一談，更不應該拿單純的女高中生來譏笑，諷刺，汚辱等，而這就是整天要騙我們統一的中國，整天說灣灣回家吧？結果這個家人原來是變態狂的惡魔？那你敢回這個統一的家嗎？

當年中國國民黨跟中國共產黨其實是當年是同志，只是因為支持的派系不同而分裂，現在老蔣死了，小蔣走了，國民黨沒能人，所以又被共產黨同化了，連朱立倫也只是一個代言人，傅崐萁跟陳玉珍等立委，只是中國的傳聲筒。

朱立倫你的國民黨，現在還有幾人能想到經國先生，他，過去盡心竭力為大家，開闢一條平穩的路，但絕不是投共之路，聽聽經國總統，在油盡燈滅時，最後的呼喊警惕，接班人沒有一個能堅持國家價值，搞得黨的立黨價值都不願堅持。

借網友所言，以下說的不正是事實？

結果現在的國民黨遇到中共就藏起來，國旗只是國民黨選舉騙票的道具。

2008年

#海協會會長陳雲林來台，民眾持中華民國國旗接機抗議，馬英九派警察暴力搶下沒收旗子，說這是公共場合不准帶國旗。

2015年的馬習會，會前突身要隨行官員與幕僚把西裝上的中華民國國旗徽章全都拿下。（美聯社檔案照）

2015年

#馬英九在進去跟習近平會面前，突然轉身要隨行官員與幕僚把西裝上的中華民國國旗徽章全都拿下，不要惹習大大生氣。

2018年

#國民黨高雄市長韓國瑜飛去香港與特首林鄭月娥碰面．行前記者問會帶中華民國國旗嗎，韓反問誰敢反著去剝龍的鱗片

2019年

#選前衝刺的謝龍介帶太太上台拉票，看到太太手裡拿著中華民國國旗，臭臉揮手示意不要再拿趕緊把國旗奪下藏到身後。

2024年

#清大抗議學生把中華民國國旗遞給馬英九辦公室執行長蕭旭岑，請他拿一下表達支持中華民國，蕭旭岑怒回你這是專制。

清大學生拿國旗給蕭旭岑嗆蕭有中國學生在不敢拿，蕭旭岑則回「這是一種專制」，雙方也互嗆引發一波對話。（記者洪美秀攝）

只要有中國中共甚至中生的場合，最害怕中華民國國旗出現，主動讓中華民國與國旗消失的就是中國國民黨。

可悲耶..不認同台灣民主自由價值，來做啥？中國是共產黨治理，台灣是自由民主國家，馬英九基金會在這時把馬龍這個世界桌球金牌拿出來炫耀，是想跟台灣棒球得金牌互別苗頭嗎？想搭金牌順風車湊熱鬧，還是只想突出說中國也有金牌，那又如何？

你的榮耀是你的，我的榮耀是我的，而且每次國際運動比賽，中國只會不准我們拿自己的國旗，為選手加油，這種次數一多，大家心中都有數，也就是中國根本沒把台灣當自家人，只是一個自大容不下別人的自大狂，台灣人要看清楚，別再上統戰的勾當。

兩個不同國家，當然互不隸屬啊...，不認同台灣就請自己離開...，讓台灣乾淨安寧點，別再用統一欺騙人民

蕭先生連國旗都不敢拿，馬英九這個曾經當過我們總統的人？你曾在憲法前宣示效忠，現在卸任了就什麼都裝傻。嗎？

有人說牛牽到北京還是牛，現在就算你當過總統，馬就是馬，永遠喜歡讓中國騎在上面，馬性不改，那唾棄他正是時候？

（作者為保全，業餘作家）

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