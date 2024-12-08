晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》亂台的中國參訪團

2024/12/08 20:00

◎守護自由的老鷹

12強棒球賽，台灣隊一路過關斬將，一步步的站穩基礎，打下難得的世界冠軍，當我們在鼓舞開心的時刻，卻有一群人，酸葡萄的引進中國學生參訪團來訪問，但其目的跟心機卻是可議的？

中國奧運金牌桌球選手馬龍（身著白裝者）這次參加馬英九基金會邀訪的中生團來台訪問，圖為一行人正進入台北市立中山女高。（資料照）中國奧運金牌桌球選手馬龍（身著白裝者）這次參加馬英九基金會邀訪的中生團來台訪問，圖為一行人正進入台北市立中山女高。（資料照）

近日，馬英九基金會安排中國大學生來台參訪，來訪人員包含奧運桌球金牌選手馬龍，不過馬龍參訪台北市立中山女子高級中學的畫面時，被對岸部分媒體有意形容為「唐僧進盤絲洞」。你知道對岸講盤絲洞其實是在隱喻妓院嗎？這句話不但惹怒台灣人的女性，也惹怒台灣男人未來的老婆，

原來對岸的人格低劣，整天只想到妓院，嫖，這種低下的事，原來中國的媒體整天都色色的，攻擊別的國家時就用這種字眼，原來中國的媒體的另一面就是這個面？

而且中國每次要吸收台諜時，不是都派美女色誘嗎？之前很多台灣的共諜案發生時，很多都是被中國的美女色誘，進而拍下影片威脅等？

在中國人的印象中，他們總認為中國的美女是可以犧牲的，可以為國付出的，這應該就是中國人的心態，但這跟愛國情操是兩種認知，不應該混為一談，更不應該拿單純的女高中生來譏笑，諷刺，汚辱等，而這就是整天要騙我們統一的中國，整天說灣灣回家吧？結果這個家人原來是變態狂的惡魔？那你敢回這個統一的家嗎？

當年中國國民黨跟中國共產黨其實是當年是同志，只是因為支持的派系不同而分裂，現在老蔣死了，小蔣走了，國民黨沒能人，所以又被共產黨同化了，連朱立倫也只是一個代言人，傅崐萁跟陳玉珍等立委，只是中國的傳聲筒。

朱立倫你的國民黨，現在還有幾人能想到經國先生，他，過去盡心竭力為大家，開闢一條平穩的路，但絕不是投共之路，聽聽經國總統，在油盡燈滅時，最後的呼喊警惕，接班人沒有一個能堅持國家價值，搞得黨的立黨價值都不願堅持。

借網友所言，以下說的不正是事實？

結果現在的國民黨遇到中共就藏起來，國旗只是國民黨選舉騙票的道具。

2008年
#海協會會長陳雲林來台，民眾持中華民國國旗接機抗議，馬英九派警察暴力搶下沒收旗子，說這是公共場合不准帶國旗。

2015年的馬習會，會前突身要隨行官員與幕僚把西裝上的中華民國國旗徽章全都拿下。（美聯社檔案照）2015年的馬習會，會前突身要隨行官員與幕僚把西裝上的中華民國國旗徽章全都拿下。（美聯社檔案照）

2015年
#馬英九在進去跟習近平會面前，突然轉身要隨行官員與幕僚把西裝上的中華民國國旗徽章全都拿下，不要惹習大大生氣。

2018年
#國民黨高雄市長韓國瑜飛去香港與特首林鄭月娥碰面．行前記者問會帶中華民國國旗嗎，韓反問誰敢反著去剝龍的鱗片

2019年
#選前衝刺的謝龍介帶太太上台拉票，看到太太手裡拿著中華民國國旗，臭臉揮手示意不要再拿趕緊把國旗奪下藏到身後。

2024年
#清大抗議學生把中華民國國旗遞給馬英九辦公室執行長蕭旭岑，請他拿一下表達支持中華民國，蕭旭岑怒回你這是專制。

清大學生拿國旗給蕭旭岑嗆蕭有中國學生在不敢拿，蕭旭岑則回「這是一種專制」，雙方也互嗆引發一波對話。（記者洪美秀攝）清大學生拿國旗給蕭旭岑嗆蕭有中國學生在不敢拿，蕭旭岑則回「這是一種專制」，雙方也互嗆引發一波對話。（記者洪美秀攝）

只要有中國中共甚至中生的場合，最害怕中華民國國旗出現，主動讓中華民國與國旗消失的就是中國國民黨。

可悲耶..不認同台灣民主自由價值，來做啥？中國是共產黨治理，台灣是自由民主國家，馬英九基金會在這時把馬龍這個世界桌球金牌拿出來炫耀，是想跟台灣棒球得金牌互別苗頭嗎？想搭金牌順風車湊熱鬧，還是只想突出說中國也有金牌，那又如何？

你的榮耀是你的，我的榮耀是我的，而且每次國際運動比賽，中國只會不准我們拿自己的國旗，為選手加油，這種次數一多，大家心中都有數，也就是中國根本沒把台灣當自家人，只是一個自大容不下別人的自大狂，台灣人要看清楚，別再上統戰的勾當。

兩個不同國家，當然互不隸屬啊...，不認同台灣就請自己離開...，讓台灣乾淨安寧點，別再用統一欺騙人民

蕭先生連國旗都不敢拿，馬英九這個曾經當過我們總統的人？你曾在憲法前宣示效忠，現在卸任了就什麼都裝傻。嗎？

有人說牛牽到北京還是牛，現在就算你當過總統，馬就是馬，永遠喜歡讓中國騎在上面，馬性不改，那唾棄他正是時候？

（作者為保全，業餘作家）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書