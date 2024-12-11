黃澎孝練「孝」話》到底是「圍台軍演」？或是「上海保衛戰」？

除了台灣周邊以外，中共同時在日本南部以及東海、南海，部署了近90艘的海軍與海警艦艇，其中約3分之2為軍艦。 這種種不尋常的情況，當然不免引人議論：究竟中國是要「圍台軍演」呢？還是另有所圖？但是，迄今為止，不論中國國防部或東部戰區都保持著諱莫如深的沈默。

◎黃澎孝

自從賴清德總統於11月30日啟程，前往夏威夷中轉訪問太平洋三友邦後，就盛傳中共擬在賴清德結束出訪後進行對台「聯合利劍2024C」的軍演，引起國內外普遍的關注。

正值敏感時刻，共軍突於12月9日宣佈：於浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區。

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該保留區涵蓋的範圍從長江口到廣東省東部外海，北至上海市、南至汕頭市，均位於台灣海峽中線以西及之外。

光是12月9日1天中，就有共機47架次，共艦12艘與公務船9艘擾台。（國防部提供）

緊接著，嚴密關注共軍動態的我國防部，又在10日公布，光是9日1天中，就有共機47架次，共艦12艘與公務船9艘擾台。

除了台灣周邊以外，中共同時在日本南部以及東海、南海，部署了近90艘的海軍與海警艦艇，其中約3分之2為軍艦。

這種種不尋常的情況，當然不免引人議論：究竟中國是要「圍台軍演」呢？還是另有所圖？但是，迄今為止，不論中國國防部或東部戰區都保持著諱莫如深的沈默。

與過去「圍台軍演」顯著不同的是，中國宣告了「空域保留區」，將北自上海南至汕頭的特定空域保留給特定的航空活動。再結合海上兵力的部署，似乎不像「圍台」軍演，反而更像是演練「上海保衛戰」吧？

事實上，中國在地形上明顯東低而西高。就像一隻側躺的熊貓。將其軟腹暴露向美國的第一島鏈。而位於長江口的上海，就是軟腹中最脆弱的肚臍眼。

另一方面，中國地理上，從東北的黑河到西南的騰衝，有一條虛擬的線，稱之爲「胡煥庸線」，大致劃分出中國人口分佈與GDP經濟指標東南和西北的懸殊差異。

換言之，中國人口最稠密，經濟最發達的東南半壁江山，恰巧都在中國的戰略軟腹上，尤其，在長江出海口的上海，更是戰略上無險可守的最脆弱之處。

就像抗戰初期，1937年8月13日爆發的淞滬戰役，蔣介石派出了70個師和7個旅，包括蔣介石嫡系最精銳的德制裝備師在內，總共75萬兵力，血戰百日，傷亡20幾萬人仍然守不住淞滬膏腴之地。這場戰爭的結果，當然也成為美軍反制中國的戰略規劃中。

日本沖繩縣「嘉手納美軍基地」，4月再次盛大舉行「大象走路」操演，美國空軍主力機種幾乎全齊聚一堂！。（圖取自嘉手納基地臉書）

上海位於北緯31度，與874公里外的日本九州島最南端的「佐多岬」在同一緯度上。距離沖繩美軍基地更僅有831公里。

換言之，如果在沖繩美軍基地部署可發射最大射程達2500公里戰斧巡弋飛彈的美陸軍新型陸基飛彈「堤豐武器系統」（Typhon Weapons System ）。射程不但涵蓋上海和整個長三角，就連1154公里外的汕頭，甚至於1681公里外的三峽葛洲壩都在該系統的射程範圍內。

2021年4月3日，北京的「南海戰略態勢感知計畫」公布了一起美國海軍驅逐艦「馬斯廷號」（USS Mustin，DDG-89）在3日凌晨至早上由北至南航行過長江口外的東海海域的情況。

「南海戰略態勢感知計畫」指出，美軍驅逐艦「馬斯廷號」航經長江口外的東海海域。（圖擷取自USS Mustin臉書粉絲專頁）

「南海戰略態勢感知計畫」特別表示，「馬斯廷號」3月27日從日本橫須賀港出發，通過東海，3日出現在長江口「針對性明顯」。

換言之，美軍軍艦故意在長江口亮相，就是提醒中國，如果輕舉妄動引爆戰爭，中國連自己的上海恐都難保，還侈談什麼「武統台灣」呢？

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

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