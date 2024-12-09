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胡，怎麼說》笨蛋，問題在「統戰仲介者」馬英九！

交流不是壞事，但交流非交流而刻意搞統戰，不但是壞事，更會搞壞一切事！誰在搞統戰？當然是中共，那些中共「黨建」培養出來、又紅又專的黨員及準黨員學生，就是統戰工具！誰在替中共統戰台灣？頭號戰犯、「統戰仲介人」就是馬英九！
胡文輝

胡文輝

2024/12/09 05:30

◎ 胡文輝

藉交流搞統戰，「交流」成了「交惡」！搞統戰猶嫌不足，還矮化台灣為「中國台北」、馬的發言人更加碼媚中舔共稱「中國台灣」！還有，中媒竟把馬龍等中生團訪中山女中，形容為「唐僧進了盤絲洞」！

中媒把馬龍等中生團訪中山女中，形容為「唐僧進了盤絲洞」！（圖擷取自中國抖音，本報合成）中媒把馬龍等中生團訪中山女中，形容為「唐僧進了盤絲洞」！（圖擷取自中國抖音，本報合成） 

台灣隊的光榮，竟橫遭斷頭奪去，台灣的國格尊嚴竟被恣意踏辱，高中女生竟被辱為「蜘蛛妖」…。台灣人，你怎能不生氣？

交流不是壞事，但交流非交流而刻意搞統戰，不但是壞事，更會搞壞一切事！誰在搞統戰？當然是中共，那些中共「黨建」培養出來、又紅又專的黨員及準黨員學生，就是統戰工具！誰在替中共統戰台灣？頭號戰犯、「統戰仲介人」就是馬英九！

「笨蛋，問題在馬英九！」無庸置疑！馬英九身為中華民國前總統，卻自甘充當中共「統戰仲介人」，此馬仲介統戰，醜態百出，比皮條客更難看！他背離民主、背叛台灣人民，就是一個「台灣叛徒」！

「統戰仲介者」馬英九，只是中共的一個「統戰工具」，堪用即用、用後即棄，不堪用或搞出反效果，像這次大張旗鼓搞統戰，反而惹的台灣人民怒而興起團結保台效應，丟入垃圾堆，可也！

前總統馬英九。（資料照）前總統馬英九。（資料照） 

習近平在中國一黨專政、一人獨裁十二年來，逆反開放、走回毛澤東式極權主義「條條專政、塊塊專政」之路，讓中國重入極權桎梏，馬英九卻想方設法攀附、諂媚逢迎對台灣有併吞野心的習近平，自甘墮落為統戰仲介者，以台灣人民為祭品，鞏固習的極權統治，自認中國人的馬英九，也是一個逢暴君之惡的「中國奸臣」！

中共的兩手策略，一手統一戰線（聯合次要敵人）、一手鬥爭（打擊主要敵人），馬英九快樂的仲介統戰，其實他也是中共的「敵人」，目前被利用為打擊主要敵人民進黨政府及賴清德總統的工具，利用完了，也會被鬥倒鬥臭！

八炯、陳柏源日前上架的訪問紀錄片，揭發中共收買網紅搞統戰的許多細節，更讓人不寒而慄的是，此片也顯示中共收買滲透的水很深、隱藏潛伏為中共統戰協力的網紅、媒體、政客、社團、宮廟等不知有多少，尤其馬英九之流的「統戰仲介」、「統戰掮客」，明槍暗箭禍台，讓台灣人分秒都遭網攻、認知戰槍林砲火洗禮，卻不知警覺

統戰的自由，意味著民主的死亡！

（作者為資深媒體人）

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