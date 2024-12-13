林志潔評評理》「師娘」錯過金鐘 楊謹華更上層樓

在最最想要時得到，是最最幸運的！但往往，最最幸運的人，卻也因為太過輕易，反而不知道珍惜、迅速從神壇跌落，或者在掌聲中迷失。

◎林志潔

昨天在機場等飛機，剛好看到楊謹華女士分享她在2015年公視播出的《一把青》中，飾演「師娘」秦千儀一角，演技得到所有人的認可，但是金鐘獎卻沒有得獎，多年以來，她陸續被提名多次女主角入圍，卻都一直成為遺珠，今年才終於以《不良執念清除師》得到女配角獎，一路的心情。

楊謹華2015年拍公視《一把青》，飾演「師娘」秦千儀一角。（公視提供）

我必須說，《一把青》她的演技沒有得挑，那一定是楊謹華最想得獎、也覺得自己最配得上這座獎座的時刻。

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我也相信，她今年走上得獎台時，一定感慨萬千。

今年金鐘獎頒獎典禮，楊謹華終於以《不良執念清除師》獲金鐘獎戲劇節目女配角獎。（資料照）

這並不是說《不良執念清除師》就演得沒有《一把青》好，或女配角獎不如女主角獎，而是，這時不是那時，很多時候，我們想要一個東西，有時機有心境有年紀等等因素，過去就是過去了。在最最想要時得到，是最最幸運的！但往往，最最幸運的人，卻也因為太過輕易，反而不知道珍惜、迅速從神壇跌落，或者在掌聲中迷失。

我看過很多像楊謹華這樣的典範，也看過很多像後者這樣的遺憾，去年我意外以選舉的方式參與更多公共事務之後，看人的縱深也有不同。

以前我也許會對於很快很年輕很順利就得到想要的東西的學生給予鼓勵，現在，我更多是給予提醒，提醒學生，也提醒自己：不必懊惱那些沒有得到，其實沒有得到也是一種得到；珍惜那些幸運，不要讓幸運變成詛咒。

很謝謝楊謹華的分享，和很棒的採訪，期待楊謹華更多的驚奇與演出。

（作者為行政院政務顧問／陽明交大教授）

本文經授權轉載自林志潔臉書

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