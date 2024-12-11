自由開講》中國有毒大閘蟹要橫行到何時？

◎ 陳逸南

依自由時報12月04日A9版「中國1.4萬公斤戴奧辛大閘蟹 我邊境攔查」報導指出，中國大閘蟹上週遭爆被驗出殘留「世紀之毒」戴奧辛，食藥署公布最新邊境查驗結果，這批重達一萬四六五二公斤的大閘蟹，戴奧辛含量超標二．六倍，全批在邊境被攔截，未流入市面。

又指出，「中國大閘蟹檢出戴奧辛並非首次，去年也有案例。中國大閘蟹輸台必須來自經認證的合格養殖場，並逐批檢測六十五項動物用藥、重金屬和戴奧辛等項目，若在邊境被攔檢違規，該養殖場將被取消輸台資格。」

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中國大閘蟹遭爆被驗出殘留「世紀之毒」戴奧辛，食藥署強調，針對進口大閘蟹實施最嚴格的逐批檢驗，並要求業者繳交市價4倍的保證金，若違規偷賣，恐得不償失。 （食藥署提供）

前述大閘蟹被驗出殘留「世紀之毒」戴奧辛（dioxin）是非常危險的食安問題，可見養殖環境受到嚴重污染所致。過去大閘蟹殘留禁用漁藥，包括呋喃西林、呋喃唑酮（痢特靈）硝基呋喃類藥物、孔雀石綠、氯黴素等。

記起本人在2005年9月19日「醫藥新聞」第2998期第8版發表「大閘蟹到處橫行 消費者健康遭殃」專文指出，大閘蟹成蟹在捕抓販售前，沒有強制執行「停藥期」，因此，市售大閘蟹是否殘留過量的抗生素，例如土黴素、氯黴素以及孔雀石綠等有害物質，爭議不斷。在日益惡化的埤、塘、湖水之水質，加上蟹喜食腐肉，有人用死狗、死雞、死老鼠等餵蟹，更需要使用抗生素及各種蟹藥來克服河蟹的病蟲害問題。

又，在中國水產養殖仍然有人使用禁藥─孔雀石綠，在淡水魚被發現含有孔雀石綠，大閘蟹也應有殘留孔雀石綠的風險，有人在大閘蟹的運輸過程，使用孔雀石綠或抗生素來防止其受碰傷引起死亡，換言之，大閘蟹「活跳跳」保證有妙方的。因此，這些孔雀石綠或抗生素有害物質之殘留是否逾量，應予注意。

我們發現，依前述報導目前「逐批檢測六十五項動物用藥」，可能包括氯黴素、孔雀石綠等禁用漁藥，是否已經沒有問題？值得探究。目前又有「戴奧辛」殘留的新問題，如此中國有毒大閘蟹，要橫行到何時，消費者必須關注吧！

（作者為仲裁人）

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