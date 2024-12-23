矢板明夫觀點》美國逮捕中國間諜有感

不僅僅是美國，最近，英國、德國、加拿大、澳洲、紐西蘭、法國、比利時、荷蘭、波蘭、瑞典、新加坡等國，都先後傳出了對中國間諜或代理人繩之以法的案例。受中國滲透最嚴重的台灣，司法機關是不是也該提高一些工作效率了？

◎矢板明夫

12月21日看到了一條發生在美國的新聞，有一些感想。

長期旅居美國的中國籍二胡演奏家、紀錄片導演孫耀寧在美國被捕了。罪名是「非法擔任中國代理人」。

請繼續往下閱讀...

旅居美國的中國導演孫耀寧被控在2022年，為一名南加州市議員候選人助選期間，非法擔任中國政府代理人，19日遭到逮捕。（取自網路）

檢方認為，孫耀寧與另一名因同罪名已被判刑的中國籍男子陳軍共謀，干涉於2022年3月舉行的南加州市議員選舉，協助可能對中國有利的政治人物當選，同時也企圖影響該政治人物對台灣議題的立場。

據報導，檢方截獲了孫耀寧受陳軍指示撰寫的一份報告書。在報告書中，孫耀寧向中國官員講述了其如何協助親中的市議員當選的過程。同時還提到孫和陳過去一起參與反對台獨、法輪功活動的經過，以及他們如何阻止該議員訪問台灣，藉此向中國政府邀功，索求八萬美元（約260萬台幣）。孫和陳還在加州成立了「美中友誼促進協會」。孫還陪同該市議員在去年八月訪問過中國。

美國聯邦檢察官艾斯特拉達對媒體說，孫耀寧的行為令人深感憂慮「我們不能允許敵對的外國勢力插手我國的治理」。如果罪名成立，孫耀寧將面臨最高10年的刑期。

看到這篇報導，我的心中升起了三個非常簡單的疑問：

1、中國政府為了打壓台灣，不遺餘力地投入各種資源，介入了可以說是遠在天邊的，和台灣沒有什麼關係的南加州市議會選舉。那麼，近在眼前的，又可以決定台灣命運立法院選舉，中國能不介入嗎？



2、參加了幾場反對台獨的集會、阻止了美國的某個市議員的訪台等，只做這麼一點小事，就可以向中國政府申請八萬美元經費的話，那麼，阻擋預算、凍結人事、讓台灣政府停擺、修改法案癱瘓台灣的憲法法庭，立下這麼大的功勞，能向中國政府申請多少經費呢？

國民黨立法院黨團總召傅崐萁一行，4月與中國全國政協主席王滬寧會面。（取自貼文）

3、不僅僅是美國，最近，英國、德國、加拿大、澳洲、紐西蘭、法國、比利時、荷蘭、波蘭、瑞典、新加坡等國，都先後傳出了對中國間諜或代理人繩之以法的案例。受中國滲透最嚴重的台灣，司法機關是不是也該提高一些工作效率了？

#矢板明夫

（作者為日本旅台新聞工作者，「印太戰略智庫」董事長兼執行長）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法