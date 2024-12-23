晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

矢板明夫觀點》美國逮捕中國間諜有感

不僅僅是美國，最近，英國、德國、加拿大、澳洲、紐西蘭、法國、比利時、荷蘭、波蘭、瑞典、新加坡等國，都先後傳出了對中國間諜或代理人繩之以法的案例。受中國滲透最嚴重的台灣，司法機關是不是也該提高一些工作效率了？
矢板明夫

矢板明夫

2024/12/23 21:00

◎矢板明夫

12月21日看到了一條發生在美國的新聞，有一些感想。

長期旅居美國的中國籍二胡演奏家、紀錄片導演孫耀寧在美國被捕了。罪名是「非法擔任中國代理人」。

旅居美國的中國導演孫耀寧被控在2022年，為一名南加州市議員候選人助選期間，非法擔任中國政府代理人，19日遭到逮捕。（取自網路）旅居美國的中國導演孫耀寧被控在2022年，為一名南加州市議員候選人助選期間，非法擔任中國政府代理人，19日遭到逮捕。（取自網路）

檢方認為，孫耀寧與另一名因同罪名已被判刑的中國籍男子陳軍共謀，干涉於2022年3月舉行的南加州市議員選舉，協助可能對中國有利的政治人物當選，同時也企圖影響該政治人物對台灣議題的立場。

據報導，檢方截獲了孫耀寧受陳軍指示撰寫的一份報告書。在報告書中，孫耀寧向中國官員講述了其如何協助親中的市議員當選的過程。同時還提到孫和陳過去一起參與反對台獨、法輪功活動的經過，以及他們如何阻止該議員訪問台灣，藉此向中國政府邀功，索求八萬美元（約260萬台幣）。孫和陳還在加州成立了「美中友誼促進協會」。孫還陪同該市議員在去年八月訪問過中國。

美國聯邦檢察官艾斯特拉達對媒體說，孫耀寧的行為令人深感憂慮「我們不能允許敵對的外國勢力插手我國的治理」。如果罪名成立，孫耀寧將面臨最高10年的刑期。

看到這篇報導，我的心中升起了三個非常簡單的疑問：

1、中國政府為了打壓台灣，不遺餘力地投入各種資源，介入了可以說是遠在天邊的，和台灣沒有什麼關係的南加州市議會選舉。那麼，近在眼前的，又可以決定台灣命運立法院選舉，中國能不介入嗎？


2、參加了幾場反對台獨的集會、阻止了美國的某個市議員的訪台等，只做這麼一點小事，就可以向中國政府申請八萬美元經費的話，那麼，阻擋預算、凍結人事、讓台灣政府停擺、修改法案癱瘓台灣的憲法法庭，立下這麼大的功勞，能向中國政府申請多少經費呢？

國民黨立法院黨團總召傅崐萁一行，4月與中國全國政協主席王滬寧會面。（取自貼文）國民黨立法院黨團總召傅崐萁一行，4月與中國全國政協主席王滬寧會面。（取自貼文）

3、不僅僅是美國，最近，英國、德國、加拿大、澳洲、紐西蘭、法國、比利時、荷蘭、波蘭、瑞典、新加坡等國，都先後傳出了對中國間諜或代理人繩之以法的案例。受中國滲透最嚴重的台灣，司法機關是不是也該提高一些工作效率了？

#矢板明夫

（作者為日本旅台新聞工作者，「印太戰略智庫」董事長兼執行長）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書