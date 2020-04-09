自由開講》一場武漢肺炎疫情讓全世界官場現形

葉智遠

武漢肺炎（COVID-19）肆虐全球，187國淪陷，病例數逾138萬，超過7萬人喪命，全世界執政當局面對傳染快速、致死率高的病毒，如何因應？

武漢肺炎疫情在全球持續蔓延。（歐新社）

中國，不顧人民死活，隱匿疫情爆發後封城，眼看病毒大規模擴散，舉世憤怒，採取銀彈防疫，捐錢給世界衛生組織配合隱匿，使得WHO完全失能，癱瘓世衛，成為中國執政當局大外宣的媒體傳聲筒，還試圖轉嫁美國為病毒起源，一切只為維穩鞏固政權，還對荷蘭販賣非醫療用口罩，捐贈巴基斯坦用內衣製成的口罩，迫使義大利花費超過65億新台幣買回曾經對中國捐贈的防疫物資，一邊忙著向全世界傳遞假消息之外，一邊輸出防疫物資做生意賺大錢，對世界經濟造成嚴重停滯，對人類生命造成極度浩劫與危害。

美國，世界第一的美國完全聽信「中國製」的世界衛生組織報告，總統川普輕忽疫情草率面對延遲反應，造成美國淪為確診數世界第一多，現在只能跟中國互控對方為病毒起源來卸責，確診數屢破新高而無能為力。

英國，首相強生宣稱物競天擇，讓英國60%人口得到武漢肺炎，要是能存活就有抗體，英國女皇更罕見出面發表演說，要全國團結抗疫，強生佛系防疫的結果自己發病還拖累家人確診，也因病情惡化住進加護病房，離譜的是英國衛生部長也曾確診，英國人民該何去何從？

日本，為了舉辦東京奧運，延遲防疫，不敢拒絕中國人入境，讓日本人民暴露在病毒危險中，為了舉辦奧運，投入超過250億美金，折合新台幣7500億元，預估包含門票收入、轉播收入、及周邊商機將高達數兆元損失，所以選擇要錢不要命，最後還是苦吞苦果奧運延辦一年，日本首相安倍晉三4月6日公布「緊急事態宣言」，不過已為時已晚。

反觀台灣因無法參與WHO得到病毒消息，只能自立自強，所幸台灣政府反應快速，禁止口罩出口優先保護國人、禁止瘟疫起源中國人入境，而後隨疫情持續擴散禁止外國人入境，返國民眾須居家防疫自我健康管理14天，建立口罩台灣隊，從起初每日生產300萬片，提升至每日1500萬片，每日公佈疫情新況、確診案例訊息，時時提醒國人做好防疫措施，避免群聚造成大規模社區感染，超前部署之下，本土病例屈指可數，全球爭相學習防疫成果。

美國甚至有民眾在美國白宮請願網站發起連署，要求美國提名台灣衛福部長陳時中擔任世界衛生組織（WHO）秘書長，取代現任秘書長譚德塞，認為陳時中有能力對抗疫情，帶領全球防衛部署，渡過疫情危機。

台灣已儼然成為全世界的救世主，無論最終結果如何，一場武漢病毒已將全世界官場權力的傲慢赤裸裸現形，台灣執政當局指揮得宜獲舉世讚賞，身為台灣人民與有榮焉。

（台灣友緣關懷協會顧問）

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