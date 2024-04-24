自由開講》「台灣–北歐論壇」：呼籲北歐國家政府代表本年公開支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會

谷瑞生／駐瑞典代表處大使

瑞典智庫「安全與發展政策研究所」（Institute for Security & Development Policy，ISDP）於本（113）年4月19日假瑞典「海事之家」（Sjöfartshuset）辦理2024年「台灣-北歐論壇」（Taiwan Nordic Forum 2024）。論壇共計三個場次，討論主題分別為「台灣與北歐關係的發展」、「後烏克蘭安全環境」及「台灣軟實力前景」。本人與ISDP所長施萬通（Niklas Swanström）代表雙方為本次論壇致開幕詞。

筆者以駐瑞典大使身分首先向與會觀眾說明中國對全球及台灣之威脅，理念相近國家因共同價值及共同利益應關注台海情勢。台灣與理念相近國家共享民主價值，為全世界排名第10的民主國家，且在全球競爭力評比上排名第6。全球有30%商業貨櫃運輸航經紅海，然而卻有50%的商業貨櫃運輸行經台灣海峽，90%的先進半導體為台灣製造。

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駐瑞典大使谷瑞生。（圖：駐瑞典代表處提供）

各方行為者均關注台海安全，如瑞典外交部長Tobias Billström於本年2月14日在瑞典國會進行2024年外交政策報告時強調「中國對台灣的行為令人擔憂」。除安全議題外，台灣亦希望作為觀察員有意義參與世界衛生大會。

台灣不是WHA觀察員以致無法透過「全球流感監測和應對系統」（GISRS）及「全球數位健康認證網絡」（GDHCN）即時獲取並分享疫病資訊。瑞典政府代表於2023年在世界衛生大會期間以歐盟輪值主席國身分發言，表示不應遺漏任何區域，彰顯瑞典政府對台灣有意義參與世界衛生大會之支持。筆者最後呼籲北歐各國政府代表於本年世界衛生大會期間公開為我執言。

本年「台灣-北歐論壇」為駐瑞典代表處與「安全與發展政策研究所」合辦之第四屆論壇，與會講者包括我東華大學朱副校長景鵬、瑞典基督教民主黨國會議員博爾斯頓（Magnus Berntsson）、丹麥國際事務所資深研究員Andreas Bøje Forsby、赫爾辛基大學文化系陳教授玉文、政治大學蔡教授中民、ISDP斯德哥爾摩韓國中心主任暨退休少將Mats Engman、國防安全研究院劉副研究員蕭翔、斯德哥爾摩自由世界論壇主任Anna Rennéus Guthrie、斯德哥爾摩大學中文及文化榮譽教授Torbjörn Lodėn、哥本哈根大學中國研究名譽教授Jorgen Delman及國立師範大學華語文教學系蕭教授惠貞等。與會聽眾則包括日本、美國、英國及立陶宛等國駐瑞典大使館外交人員，以及來自著名瑞典智庫「瑞典國防研究院」、「斯德哥爾摩國際和平研究所」及「瑞典國家中國中心」之研究員及分析師等共計約40餘人。

本年「台灣-北歐論壇」為駐瑞典代表處與「安全與發展政策研究所」合辦之第四屆論壇。（圖：駐瑞典代表處提供）

博爾斯頓議員在本年「台灣-北歐論壇」第二場次「後烏克蘭安全環境」表達瑞典政府對烏克蘭的強力支持，為了烏克蘭及台灣，也為了不讓其他威權國家以為有可趁之機，烏克蘭必須贏得這場戰爭，他並以瑞典哥德堡市市議員提出與台灣城市締結姊妹市協議之動議卻遭中國駐瑞典大使館警告稱「瑞典個別官員停止操弄台灣問題」為例表示：吾人不會被迫保持沉默。

註：

「安全與發展政策研究所」係位於斯德哥爾摩的非營利、無黨派之研究暨政策組織，致力於擴大受眾對國際事務之理解，以及提供戰略分析及務實解決方案以協助公私部門決策者實現目標，主要關注領域為安全、衝突及發展之相互關係。該所並於本年3月21日在其官網宣布成立「斯德哥爾摩台灣中心」（Stockholm Taiwan Center，STC）。

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