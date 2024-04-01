自由開講》台灣有事等於美國有事

◎陳靖

美國傳統基金會智庫日前發布關於「美國對台灣的看法」，內容強調若台灣落入中共之手將對美國的利益影響甚鉅，現今台海緊張局勢持續加劇情況下，美國近年不斷加強西太平洋的威懾態勢，並武裝台灣強化自衛能力，以符合美國長期對台政策的方式，同時擴大與台灣經濟、外交和軍事合作，兩岸衝突逐漸成為世界重要的軍事議題，以下就幾點解釋為何台灣對美國如此重要。

美國傳統基金會智庫日前發布關於「美國對台灣的看法」，內容強調若台灣落入中共之手將對美國的利益影響甚鉅。（彭博社）

台灣周邊海峽重要性

台灣山地廣闊，適合敵軍登陸的海灘很少，該原因使台灣成為天然堡壘，然最大的價值則在地理位置，台灣橫跨世界上最重要的海上渠道，而這些水域具有商業和安全的重要性，如世界上大多數貨櫃船都經過台灣海峽，還有將台灣與菲律賓分隔的呂宋海峽，尤其呂宋海峽更連接南海與西太平洋，都與世界商船之間有著極大的利益關係，也成為中美戰略意義的重要渠道；因此若中共控制台灣，也將限制美軍在台灣周邊海域航行的自由。

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第一島鏈是美國友盟網絡

國際軍事戰略家認為台灣是連接第一島鏈的關鍵地點，該島鏈多設有美國軍事基地，是美國盟友如日本、台灣、菲律賓及東南亞國家的所在地，也是美國抵禦中共侵略的第一道防線，可謂美國在太平洋海域的重要屏障；而台灣為銜接日本及菲律賓的最大島嶼，若中共掌控台灣，等同突破第一島鏈，能拒止美國、日本等國家實施海上行動，並在台灣部署將其軍事力量擴展至太平洋區域。

台灣不只半導體產業影響全球

即使美國不依賴台灣提供半導體產業，台灣在汽車、重型機械和基礎設施等許多材料和零件方面也處於世界領先地位，如果這些材料和零件突然退出市場，就會擾亂供應鏈，若因戰爭而導致台灣生產零件驟然退出市場，將導致許多供應產業短缺，進而將剝奪美國的消費品和就業機會。

結語

因此美國應加強與台灣各方合作，有效威懾中共侵擾台灣，以應對區域及兩岸關係變化，也可確保台灣安全以避免中共藉機控制台灣，若能如此，美國即可確保該區域的和平與穩定，這對美國的安全與繁榮有莫大助益。

（國際關係研究員）

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