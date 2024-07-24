自由開講》找法官辯論？黃國昌哪來的法學知識！

◎王家緯

前日（07/22）晚上黃國昌開直播，針對憲法法庭裁定暫時處分的判決發表評論，直批大法官倒底在寫什麼「叭餔」，想邀請主筆的大法官，來場「憲法大辯論」。

民眾黨立委黃國昌。（資料照）

當事人不滿判決，就跳過對照，大聲嚷嚷要判決的法官來辯論，這樣的行為，放在一般法律訴松當中，肯定是笑掉大牙的法律界奇聞。尤其今天說出此話的，更是位康乃爾大學法學博士，實在不禁讓人質疑，倒底是哪來的法學知識，實在「太離譜啦！」。

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筆者相信，黃國昌肯定知道邀法官辯論是多荒謬的事，國昌老師肯定是用心良苦，別有用心！因為黃國昌知道，大法官肯定不會答應辯論，屆時便會有支持者批評大法官「怯戰」、「自知理虧」，要將大法官再貼上「不中立」、「執政黨打手」的標籤，來破壞大法官獨立公正性更是名正言順。所以此話，藍白支持者聽得爽，更可以一起罵得爽，完完全全是鞏固支持者穩賺不賠的操作。

但此行為，看似穩賺不賠，實質上卻會讓黃國昌、民眾黨，持續流失中間選民的信賴。尤其，上週台灣民意基金會發布民調，指出有50.6％民眾對於憲法法庭對「立院職權新法」做出暫時處分表達能接受，只有27.0％不能接受，顯示多數民眾對於憲法法庭做出暫時處分，是表達支持的。

黃國昌與民眾黨，如為了個體政治利益，持續攻擊大法官公正性、捍衛「立院職權新法」，不只是持續與民意做對，更真實是自由民主憲政秩序的破壞者。

（作者為國立大學研究生）

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