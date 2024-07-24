晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》找法官辯論？黃國昌哪來的法學知識！

2024/07/24 09:00

◎王家緯

前日（07/22）晚上黃國昌開直播，針對憲法法庭裁定暫時處分的判決發表評論，直批大法官倒底在寫什麼「叭餔」，想邀請主筆的大法官，來場「憲法大辯論」。

民眾黨立委黃國昌。（資料照）

當事人不滿判決，就跳過對照，大聲嚷嚷要判決的法官來辯論，這樣的行為，放在一般法律訴松當中，肯定是笑掉大牙的法律界奇聞。尤其今天說出此話的，更是位康乃爾大學法學博士，實在不禁讓人質疑，倒底是哪來的法學知識，實在「太離譜啦！」。

筆者相信，黃國昌肯定知道邀法官辯論是多荒謬的事，國昌老師肯定是用心良苦，別有用心！因為黃國昌知道，大法官肯定不會答應辯論，屆時便會有支持者批評大法官「怯戰」、「自知理虧」，要將大法官再貼上「不中立」、「執政黨打手」的標籤，來破壞大法官獨立公正性更是名正言順。所以此話，藍白支持者聽得爽，更可以一起罵得爽，完完全全是鞏固支持者穩賺不賠的操作。

但此行為，看似穩賺不賠，實質上卻會讓黃國昌、民眾黨，持續流失中間選民的信賴。尤其，上週台灣民意基金會發布民調，指出有50.6％民眾對於憲法法庭對「立院職權新法」做出暫時處分表達能接受，只有27.0％不能接受，顯示多數民眾對於憲法法庭做出暫時處分，是表達支持的。

黃國昌與民眾黨，如為了個體政治利益，持續攻擊大法官公正性、捍衛「立院職權新法」，不只是持續與民意做對，更真實是自由民主憲政秩序的破壞者。

（作者為國立大學研究生

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書