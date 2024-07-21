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自由開講》釜底抽薪救台灣

2024/07/21 12:53

◎張世賢

憲法法庭認定，藍白合推的國會擴權六法均有違憲之虞，裁決暫停執行，暫時阻止了在野黨憑藉立委席次優勢發動的「政變」。但不顧台灣前途的藍白黨，日後必有層出不窮的詭計，非奪得政權絕不罷休。其中最狠的手段，是現任七名大法官任期屆滿後，杯葛任命新的大法官人選，阻斷憲法法庭的運作，毀掉台灣民主憲政的最後一道防線，好讓他們為所欲為。

這種利用民主毀民主的醜劇之所以能夠上演，關鍵在眾多所謂的「小草」投效柯文哲，讓柯黨獲得分配八席不分區立委，附隨藍黨狼狽為奸，呼風喚雨。而這些「小草」之所以投效柯文哲，乃因綠營疏於給予年輕人正確的資訊與教育，在紅藍政媒和中共短影音鋪天蓋地的認知操弄下，不明是非善惡，缺乏正確的史觀與價值觀，感覺柯文哲比較直白有趣，投合他們的胃口。月前我搭火車時遇到鄰座一位高職生，談起他欣賞柯文哲，就是因為柯搞笑有趣，但關於台灣七十年來的歷史和國際現勢，則一問三不知。我當下感到十分悲哀，這類年輕人竟成為那些自私政客用來翻攪台灣的棋子，實乃異常嚴重的危機！

圖為民眾黨八名不分區立委，由左至右依序為林憶君、林國成、陳昭姿、黃國昌、黃珊珊、吳春城、麥玉珍及張啟楷。（資料照）

這類年輕人不明是非善惡，缺乏正確價值觀，不能全怪他們。連可能回鍋再任美國總統的川普，都無視於近年來全球暖化頻繁造成的環境災難，堅持退出「巴黎氣候協定」，不合作努力達成淨零碳排，還要擴大開採石油和天然氣。川普成功經商又從政的順利過程，養成了過度自信的狂人性格，在全球環境問題上缺乏足夠的啟蒙，他若回鍋執政，很可能在這方面造成大問題。同理，目前台灣的許多年輕人在人文和歷史上缺乏適度的啟蒙，對國民黨長年的高壓恐怖統治、眾多官商勾結極其貪腐的惡行惡狀，以及專制獨裁的中共毫無人性的本質一無所知，對綠營福國利民促使台灣繁榮進步的表現無感，難怪他們涉入政治後，會和川普一樣在缺乏啟蒙的領域造成危害而不自知。

面對這種亂象，綠營除了強化施政作為的論述外，釜底抽薪之計在注重教育，從小學開始就要灌輸正確的自由民主思想，認識專制極權的本質，尤其要將台灣四百年來的歷史做事實陳述，讓每個國民長大後都有正確的史觀和價值觀，則台灣將沒有適於「小草」成長的土壤，才可望長治久安。

（作者為退休公務員）

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