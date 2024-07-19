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自由開講》中共閃電戰真的能在一週內攻台嗎？

2024/07/19 12:44

◎陳俊

日本《讀賣新聞》報導指出，中共已具備一週內登陸台灣的閃電戰能力，根據日本分析，中共在過去一年進行大量飛彈發射與艦艇出航訓練，展示其快速封鎖台灣海空域、實施飛彈攻擊與迅速空降地面部隊的能力，結果顯示中共可能在未來的衝突採取超短期閃電戰策略，迅速佔領台灣，避免美軍及時介入，此消息引發台灣及周邊國家高度關注，然台灣真的有這麼容易被攻破嗎？

圖為今年五月23日中共在台灣周邊進行軍事演習的新聞畫面。（路透社）

中共對台的混合戰分析

中共可能採取混合戰，結合武力攻擊與對台灣重要基礎設施進行的網路攻擊，延遲美軍等外部勢力介入，共軍計劃先封鎖台灣周邊海域與空域，隨後對台灣的軍事設施實施精確打擊，接下來共軍將使用登陸艦與運輸直升機迅速空降傘兵部隊，並建立灘頭堡，最後在利用登陸艦與民間大型貨船登陸上岸，迅速控制台灣，中共希望在短時間內控制台灣，避免與美軍正面衝突。

台灣戰備堅實且地勢優越

然台灣地理位置易守難攻，台灣擁有堅實的戰備與優越的地理防禦位置，對中共閃電戰有重重阻礙，首先，台灣的軍隊分佈廣泛地理多屏障，使其難以被快速摧毀；其次，台灣的防空與反艦導彈系統能有效削弱共軍的空中與海上優勢；此外，台灣軍隊經長期演訓與實戰準備，具備堅實戰力，這些因素使中共想在短期內完全控制台灣實屬不易，即使具備快速登陸的能力，也無法順利攻台。

美日強化聯防體系共抗中共威脅

日本在評估中共閃電戰能力後，強化對周邊安全形勢警戒，並考慮如何在緊急情況下保護台灣，而美日聯防體系也在進一步加強合作，確保能在最短時間內對中共可能的侵略行動作出有效反應，因此，印太區域及第一島鏈國家也應加強軍事合作，共同應對中共的軍事威脅，如此方能制衡中共的軍事行動，維護區域穩定。

結語

中共具備在一週內登陸台灣的閃電戰能力，確實對區域安全構成嚴峻挑戰，然台灣的戰備與地理優勢，將使中共閃電戰無法成功，台灣可通過強化自身防衛，提升軍事準備，來應對潛在威脅，此外，美日聯防與區域合作也將在一定程度上阻止中共犯台，在各國應持續關注並積極應對區域複雜局勢情況下，定能使中共知難而退。

（作者為兩岸情勢研究員

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