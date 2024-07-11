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自由開講》警惕中共威脅：香港的教訓與台灣的未來

2024/07/11 16:30

◎方凱弘

7月1日，香港迎來了主權移交27週年。作為一個熱愛自由、重視民主的台灣人，這一天讓我不得不反思香港的現狀，以及台灣未來可能面臨的威脅。香港的例子告訴我們，中共所謂的「一國兩制」不過是一場騙局，其終極目標是將不同制度的地方統一到一個專制的體系中。台灣絕不能忽視這一警訊。

7月1日，香港迎來了主權移交27週年。
（彭博檔案照）

27年前的今天，香港從英國的統治下移交給中國，當時中共承諾「五十年不變」，但現實卻讓人失望。近年來，香港的自由和法治遭到嚴重侵蝕，特別是《國安法》的通過，給香港帶來了巨大的震盪。根據「自由之家」的報告，自從《國安法》實施後，香港的自由度從2019年的55分下降到2023年的27分，幾乎腰斬，這是多麼驚人的倒退！

香港主權移交27週年 「一國兩制」一場騙局

這樣的現實提醒我們，中共的承諾不可信，其行動已經明顯背離了當初的承諾。香港今天所經歷的一切，難道不正是我們台灣明天可能面臨的境地嗎？

從香港的例子中，我們不難看出中共對台灣的戰略目標就是將台灣納入「一國一制」，使其徹底國內化。民進黨強調，中共已經將法律武器化，從《國安法》到《基本法》23條，再到近日的懲戒台獨22條法規，都展示了其無限期追殺台獨言論和行為的意圖。這些法規的通過，不僅僅是對香港的打壓，更是對台灣的威脅。

我們看到台商李孟居的案例，他因在香港拍攝武警卡車照片而被判刑，這一事件警示我們，只要被中共認定有台獨言論或行為，無論身處何地，都可能面臨無限期的法律追殺。這樣的威脅是我們絕不能忽視的。

台灣的未來掌握在我們自己的手中，決不能依賴中共的片面善意。從總統賴清德及前總統蔡英文所揭櫫的兩岸關係定調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，我們不把對方視為敵人，但也不能相信獨裁者的虛假承諾。

過去幾年，香港雨傘運動、反送中運動中曾有一句話：「今日香港、明日台灣」，這句話如今看來，依然充滿警示意義。台灣需要團結在一起，無論是政府還是民間，都必須共同抵抗中共對台的各種打壓手段。我們必須清醒地認識到，自由和民主是需要我們自己來捍衛的。

香港的教訓提醒我們，當面對強權時，唯有堅持自己的價值觀和制度，才有可能保護我們的自由和民主。數據顯示，自《國安法》實施以來，香港已有超過200名民主活動人士和媒體人被捕，這一數字是對所有熱愛自由的人們的警示。台灣應該從中學到，我們不能僅僅依賴國際社會的關注和支持，更需要內部的團結和自主的行動。

香港的27年告訴我們，中共的承諾不可信，自由的倒退讓人心痛。台灣必須警醒，絕不能重蹈香港的覆轍。我們需要團結一致，共同抵抗中共的各種打壓手段，保護我們的自由和民主。只有這樣，我們才能確保台灣的未來，讓我們的子孫能夠繼續在自由的土地上生活。

（作者為台北海洋科技大學助理教授）

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