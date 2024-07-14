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自由開講》「神是你鬼也是你！」 談中共在日僑校車襲擊事件玩弄仇日意識形態！

2024/07/14 14:49

◎張天泰

中國蘇州在六月二十四日發生的日僑校車襲擊事件中，捨身搶救遇襲日本母子，挺身阻擋犯罪嫌疑人行凶而遭受重傷的蘇州女子，五十五歲的胡友平，已經在六月二十六日因搶救無效離世。

此捨身救人蘇州女子胡友平的精神令人欽佩，但讓明眼人看不下去是中共，仍要玩弄仇日意識形態灌輸，藉由仇日來彰顯中共定義的愛國行為。蘇州事件發生後，引出大量中國網絡的仇日言論，甚至肯定兇嫌是忠愛黨國的反智反文明行為，殺人被美化稱為除奸抗日街頭行凶，這也是中共長期對中國人民進行仇恨日本教育灌輸之惡果，事件後來火速延燒開來，大批網民支持兇嫌殺日本人是正義行為，蘇州公安局門口竟然開始聚集群眾，要求釋放殺人兇嫌。

惡行令人髮指，中共再度開始玩弄「神也是你，鬼也是你！」仇日意識形態，政府先動用網管清理仇日言論，再來推出所謂見義勇為模範給胡友平，意圖把胡的救人義行歸功於黨的教化。黨卻用胡的善良本質裝飾自己，把人們做一個好人的本性變成了做一個好中國共產黨員的宣講。

直言之，中共所操控的是中日民族和歷史衝突，包含每年都會出現的日本歷史教科書爭議、靖國神社參拜爭議和釣魚台主權爭議等話題，中共充分利用和使用中國人民藉由「仇日」發洩滿腔愛國情緒，來控制十四億中國人民，而現在中國人民雖有面對生活品質下降，被現實壓迫的不滿怒火，仍尚未意識到背後中共正使用無形的手操控著一切。

中共充分利用和使用中國人民藉由「仇日」發洩滿腔愛國情緒，來控制十四億中國人民。（美聯社資料照）

中共喜歡造神也喜歡造鬼，於是在中國境內造了毛澤東這個神，習近平想成為中國境內的神所以不斷模仿毛，也喜歡造鬼，許多無辜的日本人被仇日教育形塑成鬼，台灣台獨份子被建構成鬼，需除之才能代表愛中國愛中共，卻不見毛澤東曾明言「中國人是低等生物，只要利用民族主義便可將他們圈養。」，再加上毛澤東已被英國《每日郵報 》報導是人類史上第一號殺人魔，在他統治的1949-76年期間，遭殺害的中國民眾總計約有六千萬人，而在《毛澤東的大饑荒：1958-1962年的中國浩劫史》（Mao's Great Famine: The History of China's Most Devastating Catastrophe, 1958-1962），此書為歷史學家馮客根據對解密的中國省、縣、市檔案四年的研究，此歷史研究支持中國大飢荒非正常死亡人數的估計可能至少有4500萬人。回顧歷史事實，毛澤東就是中國政治圈第一號台獨份子；1945年5月1日《解放日報》刋載一份文件當中，明確提到中共長期支持東方民族包括「台灣」的獨立運動；1947年毛澤東接受解放軍機關報《解放軍報》專訪說：「我們贊成台灣獨立，我們贊成台灣自己成立一個自己所要求的國家。」

矛盾的是，毛說出這些對違反中共所灌輸愛國主義的、對中國人民不敬的話語，歧視中國人民，但卻在中國境內被奉為偉人神明之位階，可見毛澤東深諳運用假愛國主義控制中國人民的操作手法。

今日，中國出現捨身救日本母子的蘇州女子胡友平，證明前美國國務卿Mike Pompeo所言為真，他提及中國共產黨不代表十四億中國人民，中共是一個極權主義（totalitarian）一黨專政政府，既不代表中國人民，也沒有對他們的利益進行良善治理，而今天中共仍要利用胡友平為救日本母子而犧牲事件，再次塑造偉大的黨的形象，令人感到無恥，而要扮神也要扮鬼的中共，脫下鬼神面具，誠實對十四億中國人民才為上策！

（作者為政治工作者）

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