自由開講》「神是你鬼也是你！」 談中共在日僑校車襲擊事件玩弄仇日意識形態！

◎張天泰

中國蘇州在六月二十四日發生的日僑校車襲擊事件中,捨身搶救遇襲日本母子,挺身阻擋犯罪嫌疑人行凶而遭受重傷的蘇州女子,五十五歲的胡友平,已經在六月二十六日因搶救無效離世。

此捨身救人蘇州女子胡友平的精神令人欽佩,但讓明眼人看不下去是中共,仍要玩弄仇日意識形態灌輸,藉由仇日來彰顯中共定義的愛國行為。蘇州事件發生後,引出大量中國網絡的仇日言論,甚至肯定兇嫌是忠愛黨國的反智反文明行為,殺人被美化稱為除奸抗日街頭行凶,這也是中共長期對中國人民進行仇恨日本教育灌輸之惡果,事件後來火速延燒開來,大批網民支持兇嫌殺日本人是正義行為,蘇州公安局門口竟然開始聚集群眾,要求釋放殺人兇嫌。

請繼續往下閱讀...

惡行令人髮指,中共再度開始玩弄「神也是你,鬼也是你!」仇日意識形態,政府先動用網管清理仇日言論,再來推出所謂見義勇為模範給胡友平,意圖把胡的救人義行歸功於黨的教化。黨卻用胡的善良本質裝飾自己,把人們做一個好人的本性變成了做一個好中國共產黨員的宣講。

直言之,中共所操控的是中日民族和歷史衝突,包含每年都會出現的日本歷史教科書爭議、靖國神社參拜爭議和釣魚台主權爭議等話題,中共充分利用和使用中國人民藉由「仇日」發洩滿腔愛國情緒,來控制十四億中國人民,而現在中國人民雖有面對生活品質下降,被現實壓迫的不滿怒火,仍尚未意識到背後中共正使用無形的手操控著一切。

中共充分利用和使用中國人民藉由「仇日」發洩滿腔愛國情緒,來控制十四億中國人民。(美聯社資料照)

中共喜歡造神也喜歡造鬼,於是在中國境內造了毛澤東這個神,習近平想成為中國境內的神所以不斷模仿毛,也喜歡造鬼,許多無辜的日本人被仇日教育形塑成鬼,台灣台獨份子被建構成鬼,需除之才能代表愛中國愛中共,卻不見毛澤東曾明言「中國人是低等生物,只要利用民族主義便可將他們圈養。」,再加上毛澤東已被英國《每日郵報 》報導是人類史上第一號殺人魔,在他統治的1949-76年期間,遭殺害的中國民眾總計約有六千萬人,而在《毛澤東的大饑荒:1958-1962年的中國浩劫史》(Mao's Great Famine: The History of China's Most Devastating Catastrophe, 1958-1962),此書為歷史學家馮客根據對解密的中國省、縣、市檔案四年的研究,此歷史研究支持中國大飢荒非正常死亡人數的估計可能至少有4500萬人。回顧歷史事實,毛澤東就是中國政治圈第一號台獨份子;1945年5月1日《解放日報》刋載一份文件當中,明確提到中共長期支持東方民族包括「台灣」的獨立運動;1947年毛澤東接受解放軍機關報《解放軍報》專訪說:「我們贊成台灣獨立,我們贊成台灣自己成立一個自己所要求的國家。」

矛盾的是,毛說出這些對違反中共所灌輸愛國主義的、對中國人民不敬的話語,歧視中國人民,但卻在中國境內被奉為偉人神明之位階,可見毛澤東深諳運用假愛國主義控制中國人民的操作手法。

今日,中國出現捨身救日本母子的蘇州女子胡友平,證明前美國國務卿Mike Pompeo所言為真,他提及中國共產黨不代表十四億中國人民,中共是一個極權主義(totalitarian)一黨專政政府,既不代表中國人民,也沒有對他們的利益進行良善治理,而今天中共仍要利用胡友平為救日本母子而犧牲事件,再次塑造偉大的黨的形象,令人感到無恥,而要扮神也要扮鬼的中共,脫下鬼神面具,誠實對十四億中國人民才為上策!

(作者為政治工作者)

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇,不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題,有意見想表達、有話不吐不快,都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投,文長700字內為優,來稿請附真實姓名(必寫。有筆名請另註)、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權,不付稿酬;錄用與否將不另行通知。投稿信箱:LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法