自由開講》神社撒尿事件：看清中共如何利用外部爭端釋放內部失控壓力！

◎茜茜

1日中國網紅「鐵頭」董光明在靖國神社撒尿並噴漆「Toilet」的行為，引發了日本社會的強烈譴責和關注；董光明聲稱此舉是對日本政府排放核處理水的報復，並在影片中質疑中國人民是否應該對此事保持沉默。這一事件凸顯了中日兩國之間的緊張局勢，也引發了中國國內的廣泛討論。

中國男網紅「鐵頭」不僅在石柱上塗鴉、撒尿，甚至還拍下影片炫耀。（擷取自微博）

中國社會內部的壓力

中國正面臨著多重社會壓力，包括經濟增長放緩、失業率上升以及社會不平等等問題，這些壓力使得中國政府需要尋找釋放和轉移民眾情緒的途徑，董光明的舉動雖然極端，但也反映了部分中國民眾對外部事件的不滿和焦慮，這種情緒在一定程度上得到了社會的共鳴，儘管其行為本身受到了廣泛譴責。

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中共釋放社會壓力的慣用手段

面對內部壓力，中共採取了其慣用手段來釋放社會情緒，包括強化民族主義教育、加強對外部敵對勢力的宣傳，以及利用國際爭端來轉移注意力，這些手段在短期內有助於凝聚社會共識，並減輕內部矛盾對政權穩定的威脅；然而，這也可能導致民眾情緒的進一步極端化和行為的過激化，董光明的舉動就是一個典型例子。

兩岸主權議題與仇日議題

中共近日也利用兩岸主權議題和仇日議題來轉移中國社會內部的壓力，通過強調臺灣問題和中日歷史糾紛，中共能夠在國內塑造一個強大的外部敵人形象，激發民眾的愛國情懷，從而轉移對內部問題的不滿，這些議題既是中共宣傳的重點，也是其內政外交策略的一部分，能有效地引導和控制社會輿論。

事件的國際影響

董光明在靖國神社的行為對中日關係造成了進一步的緊張，日本社會對此反應強烈，並採取了法律和社會措施來追究其責任，日本著名整形醫師高須克彌更懸賞1000萬日圓捉拿嫌犯，反映了日本社會對此事的重視和憤怒，這一事件不僅引發了國際關注，也可能進一步影響中日兩國的外交關係，加劇兩國之間的敵對情緒。

董光明的極端行為在一定程度上反映了中國社會內部壓力的釋放和轉移，中共利用兩岸主權議題和仇日情緒來控制和引導社會輿論，試圖通過對外部事件的強烈反應來轉移內部矛盾；然而，這種策略在短期內可能有效，但從長遠來看，可能會引發更多的國際爭端和內部不穩定因素。

（作者為研究生）

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