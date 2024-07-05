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自由開講》仇日是仇恨教育下的假象？

2024/07/05 11:41

◎江峰

中國蘇州六月二十四日發生的日僑校車襲擊事件中，勇敢搶救遇襲日本母子，挺身阻擋犯罪嫌疑人行凶而遭受重傷的蘇州女子，五十五歲的胡友平，已經在六月二十六日因搶救無效離世。蘇州市公安局隔日公告，依照程序追授胡友平「蘇州市見義勇為模範」稱號。日本駐華大使館六月二十八日，在微博和X平台上，向胡友平致敬，並配發一幅大使館內日本國旗降半旗的照片表達哀悼。然而此事件在中國網民的評論卻是嚴重兩極化。

其實，我們觀察到一個現象，就是中國民眾的愛國主義越來越精緻化。他們小心的選擇安全的愛國方向，到底應該恨？還是應該愛？應該恨誰，應該愛誰，可以在一夜之間變化的。這些是非中，沒有文明，只有精明；說話做事拍胸脯本來憑著良心，現在拍胸脯全都是空心。什麼方向是安全的呢？就是黨所指的方向就是安全的。

任何一個正常社會必然受到公眾輿論斥責的刑事凶殺案，案發後卻引出大量中國網絡的仇日言論，甚至肯定兇嫌是忠愛黨國行為。中共當局雖然宣布動用網管清理仇日言論，但是可以從外交部冷漠的描述中，看出黨對這樣的惡行並無歉意。甚至有人打電話給蘇州公安局，要求釋放兇嫌周某某，因為他是英雄。「殺日本人就是殺畜生、殺雞，我們在自己家裡殺一隻雞，有什麼不對嗎？」。事件迅速升溫，大批網民支持兇嫌殺日本人是正義行為，蘇州公安局門口竟然開始聚集群眾，要求釋放兇嫌。

其實冷漠已成了中國社會的共性

救下日本母子的勇敢蘇州女性胡友平已死，北京輿論開始轉向，外交部發言人毛寧接受記者詢問時，對胡友平女士表示哀悼，然而關鍵是這段話：「這位中國女性體現了中國人民的善良和勇敢，反映了中國人見義勇為、勇於助人的精神」。到底殺日本人還是救日本人是毛寧心中真實的見義勇為？這些不重要，重要的是中共要擺脫長期、系統仇恨教育的責任，要把那些天良尚存的中國人變成黨的好兒女。經蘇州市公安局追授「見義勇為模範」，中共輿論瞬間從「中國人刺殺日本母子」巧妙的逆轉為「中國人勇救日本母子」，並衝上微博熱搜第一。大加宣傳炒作胡友平救人義舉，日本人看到中共官宣的轉向，肯定是哭笑不得。

胡友平之所以是英雄，在於危險的一瞬間，表現人善良的本質。據日籍成年傷者陳述，犯罪嫌疑人行凶時，胡友平阻攔並被刺傷倒地，日籍成年傷者的兒子得以趁機躲開。現場目擊市民看到，胡友平先是拉住犯罪嫌疑人，又從身後抱住他，被刺傷倒地後，兇嫌還在繼續追殺，被後來的路人制服。由此看來，胡友平阻止了歹徒的進一步犯案。胡友平本能的拉抱兇嫌，是因為對日本人有特殊的愛或對兇嫌特殊的恨？或是如中共宣傳的，突然有了見義勇為、勇於助人的高尚情操？事實上，在那瞬間是沒有時間細想後果；沒有時間想到董存瑞、白求恩、歐陽海這些英雄才獲得勇氣的。胡友平只是一個普通人，沒有被灌輸對日本的恨，和對黨的愛的普通人。當今社會有看見老人在斑馬線倒地不扶繞路而行的，有看見兩歲女童被汽車反覆輾壓而無動於衷的，胡有平做的不一樣。當中共推出所謂見義勇為模範的時候，恰恰說明，冷漠已經成了這個共產國家的共性。

到底殺日本人還是救日本人是毛寧心中真實的見義勇為？圖為中國外交部發言人毛寧。（法新社）

中共開始自嚐仇恨教育之果

一個人貧窮是個人的問題，數億人生活在貧困線一定是這個國家制度的問題。我們不能用道德綁架任何一個人，要他去做充滿風險的事情來充當道德高尚之人，因為每個人都有規避風險的生存權。但是當一個社會普遍缺乏關愛，缺德成了常態的時候，一定是頂層出了問題。黨國一體的政治格局下，中共掌控媒體宣傳的官員和某些從事新聞行業的媒體人，大部分就是道德缺失者或墮落者。前總理朱鎔基在清華大學百年校慶時，都忍不住地抱怨：「現在每天7點到7點半必看中央電視台，看他們在胡说些什麼？」有人會说，中國當代不是出了雷锋、焦裕祿這樣的道德模範嗎？其實他們首先展現的是人性的光輝而不是黨的教化，而黨卻用這些人的善良本質裝飾自己，把人們做一個好人的本性變成了做一個好黨員的宣講。而共產黨領導的法院卻再次把堅守法治的道德底線拿掉，南京法院讓扶起老人的善良變成要受到懲罰的罪行，這就是中國當下行善有麻煩，行惡有好處的根源。

蘇州事件當中，所謂除奸抗日街頭行凶，是中共長期仇恨教育之果，並不是個人本來之惡；胡友平仗義勇為，是個人在冷漠社會中殘留的人性之光，並不是黨的教化之功。拒絕惡行，也拒絕道德綁架的善行。希望中國能擺脫邪惡的教化和統治，社會人心向善，需要見義勇為的事件，發生的越少越好。或者說，在需要救死扶傷的時候，能勇敢站出來的人越來越多，就像在蘇州的不幸事件中，還有市民、途經司機和制服歹徒的巡警，才沒有造成更多的傷亡。

輿論轉向是為了維護愛好和平的假象

善良的中國人還在，他們是避免災禍，避免國家衝突甚至戰爭的唯一希望。日本駐華大使館不僅下半旗對英雄致敬，還發文寫到：「驚聞胡友平女士經搶救無效不幸離世，我館深感痛惜。胡友平女士以一己之力從歹徒手中保護了無辜的婦幼，相信她的勇氣與善良也代表了廣大中國民眾。」這恐怕是文明世界對黑暗中國的真實感受。

（截圖自日本国驻华大使馆（Embassy of Japan in China）X平台）

胡友平女士不是黨員，毛寧沒法把她說成「偉大的無產階級革命戰士」，「黨的好兒女」。蘇州市公安局六月二十七日發布了公示，「追授市民胡友平『蘇州市見義勇為模範』稱號，在公示裡既沒有提「日本人學校」，也沒有提「校車」二字。公示中把行凶事件的場景設定為「公交站臺」，避免提到校車。雖然中共外交部硬著頭皮說，「中國是世界上最安全的國家」，但對於生活在異鄉的外國人來說，卻很難走出這個陰霾。住在附近的一個日本人說：「我妻子已經決定這段時間不出門了，孩子也不敢出去。」事發第二天，位於蘇州的日本人學校全體停課，其他日本人學校也都是風聲鶴唳，呼籲加強警備和安全防護。目前在蘇州日本人學校的門口和路口都有人駐守。網傳蘇州日商協會決定分批撤資，部分今天開始通知員工領補償金。

這就是中共輿論方向突變的原因，維繫殘留在中國境內所剩不多的外國資源，恐怕也是中共在發動對台戰爭前，努力維護的假象。中共可以打造見義勇為的烈士，但不會令它長久磨得鋒利的民族主義雙刃劍變鈍，也不會消除它製造出來的仇恨。在這個善惡顛倒的中共社會，究竟還有多少本事，讓他們繼續用暴力、欺騙和腐敗，逼迫全人類與他們成為共同體呢？

影音資料庫來源：乾淨世界

完整影片：

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