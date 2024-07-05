自由開講》中共被國際邊緣！耿爽應更名「不爽」

◎陳俊

中國近日在北京人民大會堂舉辦和平共處五項原則70週年紀念大會，這本應是展示其外交成就的機會，然出席這次活動的僅有各國前領導人，無現任領導人參與，即便習近平與這些前領導人交流熱絡，但現任領導人的缺席明顯反映出中國在國際社會中愈發孤立的現狀，這一現象顯示中國在外交的挑戰，也使得其和平共處的理念無法得到實質性的認可和支持。

中國常駐聯合國代表團副代表耿爽在聯合國安理會針對北韓核武問題的公聽會上的發言，也進一步突顯中國的外交困境，耿爽在會議中情緒激動，直言批評美國霸權，呼籲美國放棄威懾施壓政策，改以無條件對話解決問題，耿爽發言時情緒不佳，眉頭緊皺，明顯受到壓力，這反映中國在面對國際挑戰時的無力感，也揭示中國在國際事務面臨的孤立局面。

請繼續往下閱讀...

中國常駐聯合國代表團副代表耿爽（中）近期出席聯合國安理會就北韓核武問題舉辦的公聽會時，整個情緒激動、眉頭緊皺，明顯受到壓力。（美聯社）

中國外交困境的根源在於其政策的兩面手法，對內，中共強調民族主義和黨的領導，這在一定程度上鞏固國內的支持；對外，中共則通過一帶一路等項目推進其經濟和政治影響力。然這些政策在國際上引發廣泛的疑慮和反感，特別是南海問題上的強硬立場，使得周邊國家感到威脅和不安，這種內外政策的不協調，導致中國在國際孤立無援，並使其在推動國際合作項目時面臨更大的阻力。

中共當前的外交困境，是其政策選擇和國際行為累積的結果，在國際社會中，中共正逐漸被邊緣化，缺乏其他主要國家的廣泛支持和認可，這種局面不僅影響中國在國際事務的話語權，也使得其在處理國際關係時面臨更多的挑戰和困難，若不進行深刻的反思和調整，中共在國際社會中的地位將繼續矮化，難以實現真正的和平，這種國際邊緣化的趨勢，更代表國際對中國的外交戰略不滿。

（作者為國際情勢研究員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法