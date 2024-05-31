自由開講》「我不急，您先！」：中國社會信任危機的顯現與影響

◎茜茜

近期，中國網絡上出現了一股名為「我不急，您先！」的潮流，議題涉及上戰場、器官捐贈和房價等敏感話題，網友們普遍認為，應由專家和政府官員率先實行，普通民眾不應優先，此現象反映了中國社會對政府和精英階層的不信任，並揭示了深層次的社會矛盾和挑戰；以下分五個方面探討中國可能面臨的後果，臺灣的應對策略，以及國際社會的應對措施。

中國網絡上近期出現了一股名為「我不急，您先！」的潮流，議題涉及上戰場、器官捐贈和房價等敏感話題，網友們普遍認為，應由專家和政府官員率先實行，普通民眾不應優先，此現象反映了中國社會對政府和精英階層的不信任！（法新社）

社會信任危機

「我不急，您先！」潮流反映出中國民眾對政府和官員的不信任感加劇，民眾質疑政府和精英階層的誠信，認為他們應該率先承擔風險和責任，這種信任危機可能導致社會矛盾升級，影響政府的公信力和政策的執行效果；例如，若官員不願率先捐獻器官或購買高房價房產，普通民眾更可能質疑政策的公正性，進一步加劇社會不滿。

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政府治理挑戰

面對「我不急，您先！」潮流，中國政府可能需要採取更多措施來提升公信力，增加透明度和問責制，政府必須展示其領導階層的誠意和行動，才能緩解民眾的不信任；例如，在軍事動員方面，若政府官員及其家屬率先參軍，可能有助於提高政策的可信度和民眾的配合度。然而，這也可能面臨執行困難和實際操作的挑戰。

經濟和房地產市場影響

在房價問題上，若官員和專家不願購買高房價房產，可能進一步打擊市場信心，導致房地產市場下行壓力增大，中國的房地產市場已經面臨較大壓力，若信任危機擴大，可能引發更嚴重的經濟問題，政府需要制定有效的房地產政策，穩定市場信心，同時避免進一步的市場波動。

臺灣的應對策略

臺灣可以觀察中國社會的信任危機，強化自身的民主制度和透明度，以提升國內外對臺灣政府的信任，臺灣應加強與國際社會的合作，展示其在民主治理和社會公平方面的優勢，從而鞏固其國際地位；此外，臺灣可以通過媒體和外交途徑，揭示中國內部的矛盾，從而獲得更多國際支持。

最後，「我不急，您先！」潮流反映出中國社會的深層次矛盾和挑戰，對政府治理、經濟發展和社會穩定構成威脅，臺灣和國際社會應密切關注中國的動態，採取積極措施應對可能的風險和挑戰，共同促進地區和全球的穩定與發展。

（作者為研究生）

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