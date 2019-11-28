自由開講》中國經濟自身難保，妄想拿台灣當遮羞布！？

王海航

「某國經濟打噴嚏，全球經濟就風寒」這句話，在以往是用來形容美國。但近年來，愈來愈多時候已經改用來形容中國。在2019年的第二季度，中國的經濟成長來到了近30年來最低增長，GDP的增速甚至只有6.2%。

事實上，在美中貿易戰爆發前後，對於美中競爭力的比較上大多持有三種觀點看法：

（1）自我膨脹派─認為中國的綜合國力已然超越美國，中國確有實力全面挑戰美國；

（2）過度悲觀派─否定中國現有制度、文化背景，認為改革到此為止，難以進入深水區，中國的內外部挑戰將致使美中差距漸大；

（3）理性客觀派─持全面、客觀、理性思維分析美中競爭力，認為中國只要通過不斷地改革深化、開放，將有可能實現高質量的發展，持續追趕美國、甚至超越美國，進入先進國家之列。

目前美中貿易戰的情況，主要節奏掌握在美國手中。美國總統川普甚至已經有高度的信心，聲援且支援香港的民主運動，更簽署「香港人權與民主法案」。（路透）

目前美中貿易戰的情況，主要節奏掌握在美國手中。美國總統川普甚至已經有高度的信心，聲援且支援香港的民主運動，更簽署「香港人權與民主法案」。離岸人民幣在川普簽署法案消息傳出後，立即走貶逾100基點，最高貶至1美元兌7.0297人民幣，更加添美中貿易戰的後續變數。

中國面臨的不只有外患，內部經濟下行更是近年來難以回昇的常態。

中國國家統計局在27日發布10月規模以上工業企業實現利潤總額年減9.9%，降幅比9月擴大4.6個百分點；1至10月規模以上工業企業中，外商及港澳台商投資企業的實現利潤總額為1.25兆元，更下降4%。中國為了挽救內部難以在短時間回復的經濟劣勢，企圖引入外資進入國內拯救經濟，台商便是北京政府眼中的大肥羊。

中國國台辦發言人公開表示，在參與基礎設施建設、政府採購方面，台灣企業上海冠龍的閥門產品得標北京大興國際機場建設項目；台灣世曦公司直接參與昆山中環快速路前期設計；福建省政府採購包含了東南汽車、冠捷等台企生產的汽車、顯示器等產品，在在驗證中國經濟情況不佳的事實，需要依靠外來資金的投入和挹注。

我們必須認清中國對於台灣的各項好意施惠，其意圖並不是各自擁有主權的正常經貿合作，而是欲藉由對於台灣資金的綑綁，一方面拉抬國內地方債務資金不足、中央政府難以兜底的問題；另一方面則藉由給予台灣的《31項惠台措施》，來拉攏台灣民心，加快給予台資企業與中國企業同等待遇，亦逐步為「台灣同胞」提供與「大陸同胞」的同等待遇。

擴大更多利多，自台灣磁吸更多資金、人才與技術到中國去。乍看可能為好事，但實際上則是中國政府為了自身經濟下行及「一帶一路」在海外落實的成效不佳給予解套，台灣難道要成為中國的遮羞布嗎？

中國人一向脆弱的玻璃心和爆棚的自信，向來舉世聞名，任何事情就算沒有真的贏，也要在嘴上拚個「勝」。台灣人難道還要被中國用「空氣般的自信」來餵養嗎？台灣人千萬不要被騙了！

（資訊工程師）

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