社論》總書記不是國家主席

美國國會轄下的美中經濟與安全審查委員會（USCC）年度報告，明顯呼應著美中戰略競爭對手關係，將副總統彭斯連續兩年的演講論述具體化，川普政府的中國政策看來是回不去了。該委員會今年的報告特別提到，包括美國及其他國家稱呼中國領導人習近平為「中國國家主席」是名不正言不順的，應該正名為「中國共產黨總書記」。這是一個很有啟發意義的道破。

所謂的改革開放，經常讓外界誤以為，中國已經接受國際標準了，走向民主自由人權的普世價值指日可待。然而，這卻是一個美麗的誤解、致命的誤解。三十年過去了，中國共產黨依舊是「中國人民和中華民族的先鋒隊，中國特色社會主義事業的領導核心」。中國共產黨這個權力集團，壟斷了中國的一切，所謂的中華人民共和國憲法，所謂的西藏十七條和平協議，所謂的香港基本法，所謂的中華民族的偉大復興，所謂的中華文化感情紐帶，所謂的兩岸一家親，都是工具性的政治語言或文件。真理是，中國共產黨才是凌駕一切的最高價值，而它的領導核心嚴密控制著這個權力集團。姓黨，於是成為凌駕中國的普遍法則，一切對「黨天下」的挑戰皆屬大逆不道，所謂的「顛覆國家政權罪」就是這個權力集團的血滴子，就像封建時代的專制皇帝一般，中國共產黨神聖不可侵犯。就此而言，過去兩蔣口中的「毛共」，就比「中共」這兩個字更傳神地點出這個權力集團的本質。中國共產黨，不是中國的共產黨，而是統治中國的共產黨，國家是被宰制的對象，共產黨是高高在上的宰制者。以現在來說，「習共」為刀俎，人民為魚肉，就是中國的魔幻寫實現況。

所以說，台灣有些一頭熱跟著北京反獨促統的人，誤以為民族主義血濃於水、兩岸一家親被讚賞，殊不知自己正在投入一個陷阱，自甘淪為那個權力集團的新臣民。而且，這個權力集團是極度封閉的，不僅不讓人民沾到權力，除了集團高層小圈子之外也分享不到權力，八個民主黨派小花瓶更絕對別想嚐一口權力的滋味。台灣的泛藍政黨若以為，全心全意配合反獨促統，統一大業完成之後便可論功行賞，這是純屬癡人說夢。相反地，萬一有這麼一天，那些人也別想從統戰工具進入權力內圈。一九九七之後的香港就是如此，靠攏北京的政商人士頂多就在外圍跑龍套，能夠進入內圈的只有「地下黨員」，因為那種人才是這個權力集團的自己人。同心圓的親疏遠近，跟中國專制皇帝時代所差無幾，習近平被稱為習皇帝不是沒有道理的。可惜的是，台灣的代理人之於「習共」，太多基於台灣民主想像所產生的盲點。

有人說「中國比小說還離奇」，關鍵其實出在「黨天下」之於專制皇權的換湯不換藥。從六四天安門屠殺到鎮壓香港反送中，最根本的問題就在於，「鄧共」、「習共」都出之以這個權力集團的本能，為了捍衛他們集團的既得利益，犧牲中國與十四億人的利益。「為人民服務」，這句毛澤東語錄裡面，人民其實跟中國、中華民族、中華文化類似，都是「為黨服務」的迷彩，從西藏到新疆、北京到香港，人民不總是只有被黨屠殺的份嗎？政治的數位極權，經濟的國進民退，寫照著所謂的國家資本主義，不是國家或人民控制的，而是一黨專政下的經濟變體，權力集團內貪汙成風，企業普設黨組織，形成了「黨營資本主義」的怪獸，至此西方國家方始恍然大悟，美中貿易戰只是必然之事發生在偶然的時間。

在香港反送中激烈鬥爭之際，美國國會通過「香港人權與民主法案」，「習共」斥責「干涉中國內政的法案就是廢紙一張」，一如「中英聯合聲明」早已被譏為歷史文件。很明顯，這個權力集團的利益，與中國及十四億人的利益，是互相背離的。而台灣那些「習共」的代理人，還自以為是「高級外省人」，自以為在台灣高人一等。對中國「以黨治國」一無所知，這種人在老共面前，說句老實話是跟十四億草民沒啥兩樣的，但若他是「地下黨員」又另當別論了。否則，那些泛藍人士的積極立功表現，誤以為賣力反獨促統便足以讓自己分享「習共」的權力光環，那就難免重蹈一九四九蔣介石文武叛將同樣的覆轍了。USCC所道破的，習近平總書記缺乏獲得人民認可的國家主席合法性，泛藍人士真該警醒啊！

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