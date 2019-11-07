社論》台灣是兵家必爭之地

台積電前董事長張忠謀日前的一席話，值得省思。張忠謀表示，台積電一直是全球 IT 供應鏈中非常重要的一環，在和平時代，安安靜靜地做供應鏈的一員，現在世界不安靜了，已變成「地緣政治策略家的兵家必爭之地」。（資料照）

美中貿易戰改變了全球經貿與地緣政治面貌，乃是綜合國力的全面對決，使全球陷入動盪不安局面。而台灣以一個資源貧乏，經貿對外高度依賴的島國，能否在詭譎世局中安身立命？台積電前董事長張忠謀日前的一席話，值得省思。張忠謀表示，台積電一直是全球IT供應鏈中非常重要的一環，在和平時代，安安靜靜地做供應鏈的一員，現在世界不安靜了，已變成「地緣政治策略家的兵家必爭之地」。然而，小而美、供應鏈完整、民主步上軌道、自由多元的台灣，不也是亂世中的兵家必爭之地？

每個國家成功的故事各有不同，少數是因為擁有上天恩賜的豐沛石油、礦產、黃金、鑽石等致富，但多數卻必須憑藉著人民的努力與打拚，而台灣恰恰就是「愛拚才會贏」的佼佼者。紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）曾說過一段名言，他說台灣是他最喜歡的地方，因為相較於開採地底的礦產，台灣選擇「挖掘其二千三百萬人民的腦礦，包括他們的天分、活力和聰明才智」。此語正確描述了台灣的價值與成功的奧秘，而台灣在各項國際專業權威的評比中，競爭力經常名列前段班，創新能力更被評為世界前四大，更可印證台灣的成功絕非偶然。台灣不但在西方大航海時代即被讚美為「福爾摩沙（美麗之島）」，數百年來的移民、難民與原住民在此島上墾殖，可說篳路藍縷、胼手胝足，終於打造了一個繁榮富裕的國度。此外，台灣經歷殖民、威權統治，現仍備受共產中國的威脅之下，卻仍勇於推動民主改革與本土化，以及族群融合與文化的多元化，使得台灣不僅是一個富足國家，更成為一個實現並保障民主自由與人權的文明國度。

總之，在亂世的暗夜中，台灣的三大核心價值：民主、經濟與文明，正綻放出璀璨的光芒，成為一盞明燈。若說美國選擇台灣是為了地緣政治的需要，其實更重要的，是彼此擁有共同的普世價值與自由經濟的機制，因此在美中的差異難以彌合、衝突日益升高之際，美國支持台灣無異支持自己，由此觀察才能看出台灣價值的寶貴，這才是台灣生存的本錢。不幸的是，這些年來台灣往往遭到親中人士與中國裡應外合，口徑一致地唱衰，諸如：「台灣經濟鬼混了二、三十年」、「台灣人生活太苦了」、「又老又窮」等，全面抹黑，企圖讓民眾對台灣喪失信心，得以趁機販售依賴中國、吞下九二共識就能發大財的膏藥。如今，事實更加清楚，經貿向中傾斜、唱衰台灣，才是造成台灣經濟發展困境的癥結。

其實，台灣的價值逐漸為世人所發現，尤其在美中對抗加劇之下，吾人可以看到美國無論在經濟、政治或主權維護、強化防備力量上，這一年多來對台灣堪稱極力支持，包括口頭上多次宣示與民主的台灣站在一起，更售予台灣先進武器。更重要的是，美國對台灣的投資更是不遺餘力，今年至九月為止，美商對台投資額較去年成長六至七成，其中美科技業大咖Google、微軟、臉書、英特爾、美光及高通等，紛紛在台加大投資力道，設立研發中心、建新廠，大舉聘用台灣科技人才。美台企業合作之緊密，前所未見。尤其半導體方面，除了台積電的晶圓代工全球市佔率五成以上，台灣其他半導體產業鏈亦是居於關鍵地位，其不可或缺的影響被稱為「矽盾」，無形中發揮保護台灣的盾牌作用。而美台在半導體的合作，更具有防範中國軍事壯大的作用。

台灣的價值在於對民主與自由經濟精神的體現；在經濟上，中國竊取智財權、經濟依靠不公平手法崛起，反觀台灣保障智財權，擁有優質高科技人才及完整供應鏈，可以成為美國最佳合作夥伴，對抗中國的貿易保護主義；在民主上，台灣的多元民主與自由，與中國的數位獨裁體制形成強烈對比，有效打破華人社會不能實施民主的謊言，尤其近年標榜「中國夢」、「中華民族的偉大復興」的紅色帝國正在對外擴張，台灣堪稱站在抵禦專制獨裁的第一線。由此可知，美中貿易戰之下的世局，不僅台灣必須與美國堅定站在一起，同樣地，美國也必須選擇台灣為戰略夥伴，因為雙方具有民主、自由經濟與普世價值的同質性，而連結起一道民主與文明的防線。

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