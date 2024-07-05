自由開講》台灣員工面臨高度風險？中共懲治「台獨」新規引爆外資撤離潮！

◎危妮郝

台灣員工的法律風險激增

近期，北京當局發布懲治「台獨」頑固分子的「22條意見」，這項新規定最嚴重可判處死刑，引發了外資企業的高度關注。根據路透社引述的多名知情人士報導，一些外國企業正在考慮將台灣員工調離中國，以避開潛在的法律風險。

這些知情人士包括律師和兩名高階主管，他們指出，新規導致台灣外派人員及跨國公司緊急評估法律風險。博欽（Perkins Coie）律師事務所駐北京合夥人吉莫曼（James Zimmerman）透露，多家企業已經前來諮詢，評估其員工面臨的風險。吉莫曼強調，企業擔心是否存在灰色地帶，例如在社群媒體上的無害貼文或在台灣選舉中投票給特定政黨，是否會被解讀為參與台獨活動。

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中共新規的廣泛影響

根據台灣政府的最新調查，截至2022年，約有17萬7000名台灣人在中國工作。由於台灣員工的語言能力和對中國文化的熟悉，許多跨國企業在中國都會僱用台灣員工。自1991年以來，台灣公司對中國的投資已超過2000億美元，這些投資在很大程度上促進了中國經濟的發展。然而，隨著中共新規的實施，這些企業和員工的未來變得更加不確定。

兩名高階主管表示，一些在中國營運的外商企業已經就安全問題與員工舉行會議，並且有部分台灣員工已經收到並接受離開中國的方案。中國的「22條意見」發布於6月21日，對涉及「分裂國家」者進行「缺席審判」，最重可判處死刑。民進黨主席賴清德在6月26日的中執會上表示，該意見適用範圍廣泛，對象型態幾乎不設限，提醒民眾如果有去中國經商旅遊，要注意風險。

中共懲治台獨的新規，對台灣員工和在中國營運的外資企業構成了巨大的挑戰和風險。台灣國軍與國防政策更需因應此類挑釁，保障國家安全與人民福祉。（美聯社）

外資企業的應對策略

外資企業正在面臨前所未有的挑戰。一位台商高階主管表示，繼中國的反間諜法和香港國安法後，「22條意見」增加了在中國做生意的不確定性。另一位在大型跨國公司任職的高階主管表示，儘管尚未決定不把台籍高層送往中國，但每天都在審視風險。這些企業不得不在保護員工安全和維持業務運營之間做出艱難的抉擇。

國際觀察家的看法

華府智庫大西洋理事會全球中國中心研究員宋文笛表示，中國發布懲治台獨的「22條意見」，將迫使外國企業在兩難中選擇：「要麼完全退出中國以保留台灣人才，要麼停止僱用台灣人才。」這意味著在中國工作或生活的台灣人會更少，進而使北京當局贏取台灣人支持的企圖變得更加困難。

結論與呼籲

中共懲治台獨的新規，對台灣員工和在中國營運的外資企業構成了巨大的挑戰和風險。台灣政府與社會應高度重視此事，為在中國的台灣民眾提供必要的支援和保障。另一方面，國際社會應共同關注和抵制這類對人權與法治的侵害行為，維護全球經濟活動的正常秩序。台灣國軍與國防政策也需因應此類挑釁，保障國家安全與人民福祉。

（作者為學生）

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