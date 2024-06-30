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自由開講》蘇州日本人遇襲／「這種事到哪都會發生」？

2024/06/30 14:35

◎一個律師的筆記本

蘇州事件發生之後，那個國家冒出那句「這種事到哪都會發生」，其實就是避重就輕，混淆事件的性質。

的確，假如只是當街隨機持械劃傷一兩個人，那還可以解釋成隨處可見的社會案件。

中國江蘇省蘇州市，24日發生日本母子遭中國男持刀砍傷的驚悚事故。圖為事發的公車站。（作者提供／翻攝自網路新聞）

但這件事情不是這樣

行兇地點，是在日僑學校校車的候車處。兇徒還一度企圖登上校車，只是遭到車上員工（中國籍）阻止而未能得逞，但也已經造成該名員工挨刀重傷。倘若讓他成功登上校車，整車的學童都會淪為獵物。

這個兇徒是在打什麼主意？看他的動作就明白了。這不是普通的社會案件那麼簡單，而是想要針對日本人進行集體OO的仇恨犯罪。

這種事到哪都會發生？

看到這句話，就知道那個國家的政府完全沒有要阻止這種事的誠意。既然如此，類似的事件遲早會再次出現。或許會有人說，那是針對日本人，跟我們臺灣人有什麼關係？

如果這樣想，那誤會就大了。要知道，臺灣人在那邊的好感度，不見得會比日本人來得高。一旦「扶共滅洋」的義和團情緒在整個社會沸騰起來，臺灣人也一樣會成為狙擊的目標。我們不一定要認同別人的厭惡與憎恨，但至少要知道自己是被厭惡憎恨的對象，否則無法自保。

當然，如果都已經知道了這一切，卻還是要去那個國家，那就去。我沒有要阻止別人前往那個國家的意思。

只要風險自負就好。

接下來的事情，就交給達爾文。

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書：這種事到哪都會發生？

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