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自由開講》辦中國身分證後 為你量身訂製的國安法立即生效

2025/01/22 11:30

◎ 花小龍

這幾年中國一直修訂國安法，並稱台灣人全體適用。看在國人眼中覺得好笑，中共政權未及台灣，訂這種法只能自嗨。而今看來，這個法的確是量身訂做的，因為據傳已有十數萬單純的國人，擁有中國身分證。

聖經裡的猶大，以30元銀幣就洩漏了耶穌的行蹤，他出賣了自己。不知道辦中國身分證可以拿多少好處，但辦證確定是把自己賣給了中共，需「為中共喉舌」，得付出高昂代價。

中共政權未及台灣，卻宣稱全體台灣人適用國安法。然而台灣民眾一旦申辦中國身分證，為你量身訂做的國安法可能立即生效。圖為中國身分證（上）、港澳台居民居住證（左）、卡式台胞證（右）樣本。（記者陳逸寬攝）中共政權未及台灣，卻宣稱全體台灣人適用國安法。然而台灣民眾一旦申辦中國身分證，為你量身訂做的國安法可能立即生效。圖為中國身分證（上）、港澳台居民居住證（左）、卡式台胞證（右）樣本。（記者陳逸寬攝）

首先，若你拿了好處回到台灣而不做事，中共可以把你的資料給台灣政府，註銷台灣國籍後，中共用國安法23條發出通緝，你就只能就範「回中國」受審。而此時你已無台灣籍，毫無統戰的利用價值，將會被視為「叛逃」。

其次，若你辦妥中國身分證也拿了好處，回到台灣後，隨即辦理海外移民，放棄台灣籍也順利入籍第三國。卻因辦了中國身分證，你的行蹤將無所遁形。此時中共可以將你的中國身分資料給移民國，要求遣返。你恐將被移民國視為偽造身分，因為你仍擁有中國籍，移民國甚至會懷疑你是中國間諜，屆時不但將被註銷移民國國籍，甚至驅逐出境。你只有「回中國」一途，等著國安法伺候。

第三，你拿了好處，也持續盡力作統戰工作，有朝一日當台灣落入中共之手，你將比任何一個台灣人民都慘，包括你與你的家人朋友，一切相關人等，都會被視為可為個人利益而勾結外部勢力的台奸，都可用國安法入罪。若你本身就是台灣民選的政治人物，曾經是「為民喉舌」、人民的「眾望所歸」，雖然你演好演滿「為中共喉舌」，但對中共而言，「只有黨」才是人民所歸，那下場該當如何？對於民主制度下的產物，中共定須殺雞儆猴，讓十幾億人民看看，這就是「民主的代價」、「反叛的代價」。

網紅「八炯」溫子渝在「公布新的中國身分證！臥底公安曝光一疊台灣人辦證」影片揭露，確有台灣民眾申領中國身分證，他拿出中國護照、中國身分證的照片佐證。（圖擷取自攝徒日記YT頻道）網紅「八炯」溫子渝在「公布新的中國身分證！臥底公安曝光一疊台灣人辦證」影片揭露，確有台灣民眾申領中國身分證，他拿出中國護照、中國身分證的照片佐證。（圖擷取自攝徒日記YT頻道）

已辦了中國身分證就註定是這一生甩不掉的身分。如果是一般的中國人，辦海外移民，只要有錢就可以跟中國身分說掰掰。但台灣人若是辦了身分證，縱使分毫未取，有朝一日若想註銷，你就得「回去中國」辦理，要承擔的風險完全可以預料，因為你會被視為不認同中國人的身分，骨子裡還是一中一台的台獨份子，完全是不折不扣的「背骨」行為，直接用國安法即可定罪

既然台灣人辦身分證的事件已被掀開，對岸或台灣已被統戰的人也無須再演。未來，只要是去中國的台灣人，不論是旅遊或「交流」是否會被對岸要求「順便」在中國辦身分證？尤其是「交流」，既然都承認一個中國，何不辦張身分證呢？不辦身分證會否被限制離境？到時候台灣政府該當如何營救？請想要辦證而尚未辦證的國人務必要想清楚，擁有中國身分的風險。有些過膩好日子被統戰的人、不停要去「交流」的人、被記者一問，一個個眼神飄忽顯得著急不知所云的人，是否有任務在身，也就不難窺見一二了。

（作者為台北市中學教師）

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