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自由開講》守護台灣主權從不貪「白吃的午餐」開始

2025/01/03 10:30

◎ 啟翔

反共網紅「八炯」近日發布的統戰紀錄片，揭示了中共對台統戰手段的深層運作與變化。影片中披露的事實發人深省：中共透過推動台灣人申辦中國身分證的方式，不僅以「送錢」的形式收買人心，更意圖將這些人轉化為對台滲透的工具。據日本《產經新聞》前台北支局長矢板明夫的分析，這些策略表面上提供便利，實際上卻是對台灣安全的巨大威脅，值得全體台灣社會高度警惕。

反共網紅八炯（左）近日發布統戰紀錄片，揭露中共透過推動台灣人申辦中國身分證的方式，不僅以「送錢」的形式收買人心，更意圖將這些人轉化為對台滲透的工具。（圖翻攝自八炯YT）反共網紅八炯（左）近日發布統戰紀錄片，揭露中共透過推動台灣人申辦中國身分證的方式，不僅以「送錢」的形式收買人心，更意圖將這些人轉化為對台滲透的工具。（圖翻攝自八炯YT） 

「白吃的午餐」背後的陷阱

影片中指出，許多台灣年輕人因中共提供的低門檻貸款而陷入統戰陷阱。他們憧憬著快速致富，卻忽視了隱藏的巨大風險：一旦借貸後無法償還，不僅面臨來自中共的追討壓力，更可能遭到與中共官方聯繫的台灣黑道的威脅。這並非單純的經濟行為，而是中共統戰的一部分，目的是讓台灣人在潛移默化中成為親中勢力的共犯。那些抱持「賺中國的錢，卻不妥協主權」想法的台灣人，應該認清現實：天下從沒有真正的「白吃的午餐」。

中國民眾的犧牲與中共的荒謬

更諷刺的是，經濟低迷的中國，卻將大量資源投入對台收買。中共政府對本國民生問題不聞不問，反而讓地方官員揮霍資金，用於拉攏台灣年輕人和推動「大外宣」。這種行為無疑是在揮霍納稅人的血汗錢，卻進一步加劇了中國民眾對台灣甚至外國的仇視。然而，他們真正應該憤怒的對象，正是將民生資源轉化為統治工具的極權政府。

捍衛主權，團結才能自保

對台灣而言，國防與國家安全政策的核心之一，便是避免陷入中共的經濟統戰陷阱，台灣社會應敦促各界，對中共不斷「創新」的滲透策略保持高度敏感，防止更多民眾因短視利益而淪為統戰棋子。而國軍的存在，不僅是台灣抵禦外來威脅的屏障，更是維護國家主權的基石，任何削弱國防力量的行為，都會進一步助長中共的滲透與擴張。

中共的統戰手法或許千變萬化，但其根本目的從未改變：摧毀台灣的民主與自由。面對這場關乎主權存亡的鬥爭，台灣每一個人都不應心存僥倖。只要台灣民眾能團結一致，認清中共的本質，便能有效抵制其滲透與侵蝕。與其幻想從中共手中獲取利益，不如攜手守護自由的家園，因為真正無價的，是我們的主權與未來。

（作者為歷史系助理教授）

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