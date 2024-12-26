民主之盾》馬英九媚共訪中 將成兩岸歷史罪人

因反共而飛黃騰達的馬英九，到了晚年卻變成媚共達人，實在令人唏噓。兩蔣遺囑的反共大業仍未成功，台灣人民的脂膏滿溢阮囊之際，馬英九竟然就與黨國與家族的血仇中國共產黨把酒言歡，無視台灣的生死存亡，只為自己在中國歷史的定位。聖人有云：「及其老也，戒之在得」。

◎陳俐甫／台灣教授協會會長

中國國民黨前主席，也是中華民國前總統的馬英九近年來多次前往中國，總統禮遇期間結束後，次數更是倍增。

馬英九是靠反共崛起的政治人物，父親出身中國國民黨黨工系統，母親家族則是國安局情治系統。當年馬英九的父母更是因為反共而逃來台灣。當年父親馬鶴凌赴港從事對中共情報工作，而使馬英九因緣際會在英屬香港的九龍出生，故而命名為英九，更因此取得僑生的身分，得到黨國照顧與僑生加分的雙重恩典，日後獲得仍以反共的志業國民黨頒發中山獎學金赴美留學，因而獲得美國綠卡與名校博士學位。返台後更被「漢賊不兩立」的蔣經國所重用，成為總統府英文翻譯，因此展開他政治滿帆的事業，甚至還當選了兩任中華民國總統。

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前總統馬英九率領台灣年輕學日前抵達中國四川省成都市，晚間與四川省委書記王曉暉會面。（馬英九基金會提供）

昔日因反共飛黃騰達 馬英九到晚年卻變媚共達人

因反共而飛黃騰達的馬英九，到了晚年卻變成媚共達人，實在令人唏噓。兩蔣遺囑的反共大業仍未成功，台灣人民的脂膏滿溢阮囊之際，馬英九竟然就與黨國與家族的血仇中國共產黨把酒言歡，無視台灣的生死存亡，只為自己在中國歷史的定位。聖人有云：「及其老也，戒之在得」。

正已邁入古稀之年的「小馬哥」，更急於迎合習近平的需求，完全無視於自己擔任總統時所承諾的「不統、不獨、不武」與「一個中國就是中華民國」。他卸任總統後，支持中國盡快統一台灣，反對台灣主權獨立，不敢公開向對岸主張中華民國，甚至不敢自稱為總統，而屈辱的以「那個」為代稱。

近年來馬英九更是積極媚共。以促進兩岸青年交流為由，除個人親率「大九學堂」的台灣學生訪中，今年還變本加厲，邀請由共青團與共黨黨員組成的樣板訪問團來台。

促進兩岸青年交流之名 迎合中共洗腦與認知戰

前者他是找涉世未深的台灣青年去中國參觀樣板大都市與企業，配合探訪抗日史蹟與中共統戰宣傳景點，迎合中共統戰部的洗腦與認知戰。後者是協助突破我國陸委會的防線，做球給中共的統戰部門，讓他們的工作團可以合法來台，以「中國台灣」大吃台灣人民的豆腐，並順便視導在地協力者的績效，以致於發生中華民國國旗竟然不能在這種「民間團體」交流的場合出現。

中生團訪台期間，復旦大學女大生宋思瑤以「中國台北隊」矮化賀台灣隊奪下世界棒球12強冠軍，引發外界批判。（資料照）

當年馬英九自己執政時，只有在中國的官方代表陳雲林率團正式來台開會時，才需在公開場合避免國旗出現，現在的馬英九基金會舉辦交流活動，中國「民間團體」在現場時，竟然就要阻止國旗出現。

繼他個人湖南返鄉馬家祭祖，訪問中國國民黨創立人孫文的中山陵，祭祀中華民族共同祖先黃帝等各種掩護性的花招都用完後，馬英九此次訪中就完全不演了，直接呼應中國對台統戰，公開誇讚中國青年訪問團在台灣大受歡迎，拼命為兩岸一家親大敲邊鼓。事實上，抗議中國訪問團的台灣學生也不少（例如台大、交大），台灣年輕人對中共精挑細選的訪問團來台進行統戰工作，有各種多元的看法，根本不是馬英九所說的「大受歡迎」。

前總統馬英九率與中國北京清華大學師生到清大校園內的梅園獻花，沿途都有清大學生抗議及隨行，學生也高喊「滾回中國」、「打倒馬英九」。（資料照）

馬英九這次的訪問完全是以宣傳兩岸同源及抗日歷史為目的，故直驅九一八事變所在的東北地區。馬英九和中共高層宋濤還在哈爾濱大穿「情侶裝」，無視中共長期以來扭曲抗戰歷史，強奪中國國民黨與中華民國的抗日貢獻，他接受安排參觀「侵華日軍罪證陳列館」等宣傳機構，不僅自我貶低前總統與前黨主席身分，也配合中共煽動仇日情緒，意圖破壞台日友好來孤立台灣，營造武統的有利形勢，等於在為中共演一齣抗日神劇。

除了兩岸「反日共同陣線」來破壞台美日同盟的邪惡企圖，馬英九還批評民進黨政府的「去中國化」不會成功，他主張這一代人必須「撥亂反正」。他完全無視台灣早已修憲承認原住民的地位，我們並非以中國人為主體併存少數民族的社會。

台灣是多元文化國家 馬卻只想獨尊中華文化

台灣是一個多元文化國家，中華文化及新移民帶來的東南亞、東歐等各種文化，透過尊重與包容的方式體現在台灣的生活文化之中。他不應昧於事實，侷限在「去中國化」的迷思，而無視台灣多元、包容的民主憲政文化日漸成熟的事實。

其實真正的「亂」，就是中共的極權統治，是只想獨尊中華文化，將其他文化都排斥為少數文化或外來文化的偏狹心態。馬英九應該勇敢說出：共產主義體制與馬列史毛思想並非世界主流，是外來的而非中國所固有。掃除馬列思想與推翻共產極權，才是這一代中國人必須的「撥亂反正」!

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