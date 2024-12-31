自由開講》重建立法院／法律手段解散民眾黨的可能

◎ 史里

近期立法院藍白聯手通過一系列惡法，包括削弱憲法法庭功能、限制公民罷免權，以及危害中央財政穩定的法案，已對台灣的憲政秩序造成嚴重威脅，其行為無異於中華統一促進黨。而作為國民黨的附庸，民眾黨在其中扮演了關鍵角色，成為撕裂民主體制的重要推手。為守護憲政與民主價值，我們必須透過法律手段解散民眾黨，導正立法院，重建國家體制。

民眾黨的八位立委在立法院配合藍營強推惡法，對台灣的法治、民主與社會穩定造成極大破壞，成為撕裂民主體制的重要推手。（資料照）

民眾黨以「第三勢力」之名起家，標榜超越藍綠，卻在實際運作中淪為國民黨的政治工具。柯文哲的明星光環推動了黨的發展，但其貪污醜聞與黨內黑箱運作，早已讓該黨失去民眾信任。在立法院，民眾黨的八位立委配合藍營強推惡法，對台灣的法治、民主與社會穩定造成極大破壞。這不僅暴露了民眾黨的政治操作，更凸顯出藍白聯盟無視憲政核心價值的法盲本質。

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根據《憲法增修條文》第五條第五項與《政黨法》第26條規定，凡政黨之行為危害中華民國之存在或自由民主憲政秩序者，應予解散。民眾黨的胡亂作為已完全符合解散條件。我們應透過憲法法庭進行公開審理，讓全民認識民眾黨的本質，同時揭露藍白聯手推動惡法的荒謬，進一步匡正憲政秩序。

解散民眾黨不僅是法律的執行，更是捍衛憲政的表態。此行動能警告其他政黨，立法院的權力來源是法治與民意，而非政治操弄。未來應完善相關法規，防止政黨濫用權力，並強化三權分立機制，確保行政與司法部門在面對立法院惡法時能發揮制衡作用。

廢除民眾黨是重建立法院功能的關鍵一步，透過這次行動，我們不僅能矯正憲政偏離，還能提升全民的法律素養，穩固台灣民主的根基。唯有如此，台灣才能擺脫當前的亂象，實現憲政體制的穩定與長治久安。

（作者為台南市民）

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