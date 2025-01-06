自由開講》中國哪裡值得自豪？

◎ 楊浩民

馬英九再度前往中國接受統戰，和共產黨一搭一唱，國台辦主任宋濤說：每個台胞都會為中國感到自豪。姑且不論台灣人是不是中國人，我們先來看看中國哪裡值得自豪？

馬英九（左）再度前往中國接受統戰，和共產黨一搭一唱。右為中國國台辦主任宋濤。（翻攝直播）

中國面積大，但是新疆西藏等大片領土其實都應該是獨立國家而非中國固有領土。中國的信史只有三千年，卻硬要吹噓成五千年。

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中國人口多但是素質差，科技遠遠落後西方，只會自吹自擂古代的「四大發明」和剽竊別人的技術。事實上中國古代的發明充其量只能算是一些技術雛形，國際上未必承認那是中國的發明，就算是，現代人用的文具和印刷機、交通工具…哪樣不是從西方國家傳來的？

中國的政治經濟體育的表現也都不如先進國家。中國獲得很多奧運金牌是因為專制國家很會訓練樣板運動員，而非國民運動風氣興盛。近半人口月收入在一千人民幣以下，政治則是獨裁統治，好的不學，沒有學到自由民主人權法治，卻學會馬克思主義這種危害人類的邪惡思想和納粹式的種族滅絕。

中國還窮兵黷武侵略成性，不斷用軍機軍艦騷擾鄰國，武漢肺炎病毒的故鄉也是中國。所以中國對於世界文明毫無貢獻，只會危害人類，吹牛造假，民主國家對中國的印象普遍不佳，就是說中國根本無法贏得國際社會尊敬，還能讓人自豪？

筆者順便也想藉此機會問問國民黨：吃共產黨統戰的虧最多的不就是你們國民黨嗎？統戰伎倆說穿了其實不過就是那些，共產黨老狗變不出新把戲卻能一再得逞，不就是因為你們國民黨永遠學不會教訓？你們說拒絕中共統戰就是對自己沒信心，那麼照你們的理論，我們要去接觸傳染病患而且不應該戴口罩，不然就是對自己免疫力沒信心；我們應該把監獄裡的犯人全部放出來，不然就是對台灣治安沒信心或沒有雅量包容他們，對吧？

（作者為公務員）

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