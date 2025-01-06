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自由開講》中國哪裡值得自豪？

2025/01/06 18:30

◎ 楊浩民

馬英九再度前往中國接受統戰，和共產黨一搭一唱，國台辦主任宋濤說：每個台胞都會為中國感到自豪。姑且不論台灣人是不是中國人，我們先來看看中國哪裡值得自豪？

馬英九（左）再度前往中國接受統戰，和共產黨一搭一唱。右為中國國台辦主任宋濤。（翻攝直播）馬英九（左）再度前往中國接受統戰，和共產黨一搭一唱。右為中國國台辦主任宋濤。（翻攝直播）

中國面積大，但是新疆西藏等大片領土其實都應該是獨立國家而非中國固有領土。中國的信史只有三千年，卻硬要吹噓成五千年。

中國人口多但是素質差，科技遠遠落後西方，只會自吹自擂古代的「四大發明」和剽竊別人的技術事實上中國古代的發明充其量只能算是一些技術雛形，國際上未必承認那是中國的發明，就算是，現代人用的文具和印刷機、交通工具…哪樣不是從西方國家傳來的？

中國的政治經濟體育的表現也都不如先進國家。中國獲得很多奧運金牌是因為專制國家很會訓練樣板運動員，而非國民運動風氣興盛。近半人口月收入在一千人民幣以下，政治則是獨裁統治，好的不學，沒有學到自由民主人權法治，卻學會馬克思主義這種危害人類的邪惡思想和納粹式的種族滅絕。

中國還窮兵黷武侵略成性，不斷用軍機軍艦騷擾鄰國，武漢肺炎病毒的故鄉也是中國。所以中國對於世界文明毫無貢獻，只會危害人類，吹牛造假，民主國家對中國的印象普遍不佳，就是說中國根本無法贏得國際社會尊敬，還能讓人自豪？

筆者順便也想藉此機會問問國民黨：吃共產黨統戰的虧最多的不就是你們國民黨嗎？統戰伎倆說穿了其實不過就是那些，共產黨老狗變不出新把戲卻能一再得逞，不就是因為你們國民黨永遠學不會教訓？你們說拒絕中共統戰就是對自己沒信心，那麼照你們的理論，我們要去接觸傳染病患而且不應該戴口罩，不然就是對自己免疫力沒信心；我們應該把監獄裡的犯人全部放出來，不然就是對台灣治安沒信心或沒有雅量包容他們，對吧？

（作者為公務員）

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