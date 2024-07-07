自由開講》七七盧溝橋事變早已揭露？中共「自私自利」始終如一！

◎陳俊

今天是7月7日，這一天讓我們回想起1937年的七七盧溝橋事變，這起歷史標誌著中國抗日戰爭的全面爆發，也揭示中共在國家危機時期的真實面貌，七七盧溝橋事變及其後的抗日戰爭過程中，中共的行動展現自私自利的一面，並以此為契機鞏固和擴展自身權力，完全不顧全國抗日的目標，這種自私行為也延續到今天，讓我們清楚看到中共的真面目，切勿對中共抱有不切實際的幻想。

七七盧溝橋事變：中共自私的開端

七七盧溝橋事變後，國民政府迅速動員全國力量，積極展開對日抗戰，然中共表面高舉抗日的旗幟，號召民眾共同抵抗日本侵略者，但實際上卻利用這一機會來擴大自身勢力範圍，毛澤東強調中共應在抗日戰爭中主要進行游擊戰，保存實力，為將來奪取政權做準備，並提出「三個堅持」策略：堅持不打大仗、不打硬仗、不打運動戰，就是為了在戰後對國軍發動內戰奠定基礎。

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圖為中共開國領導人毛澤東。（路透社）

在抗日戰爭期間，中共不斷壯大自己的軍事力量，一方面，他們通過參與抗日運動騙取人民的支持；另一方面，他們利用國軍全力抗日的時機，擴展自己的實力，這種自私自利的行為，充分體現中共在國家民族危機面前，優先考慮自身利益的本質。

今日中共自私的行為：歷史的延續和擴展

這種自私自利的本質在現代依然清晰可見，中共在國際舞台上的行為，無不反映出其只為自身利益，漠視他國利益的操作，無論在聯合國等國際組織中，還是對周邊國家的打壓，中共總是以自身利益最大化為目標，對國際規則和他國權益置若罔聞，這些行為不僅破壞國際秩序，也引發了國際社會的廣泛不滿。

而在中國境內，中共的自私行為表現得更加明顯，中共通過高壓政策打壓異見，控制言論自由，以維護其統治的穩定，對內部少數民族的政策，亦是強硬鎮壓，試圖通過高壓手段鞏固政權，這不僅損害內部的社會和諧，也給國家的長遠發展帶來巨大風險。

從歷史汲取教訓：認清中共本質

七七盧溝橋事變的歷史，給我們提供深刻的教訓，中共在國家民族危機時，始終以自身利益為優先，漠視他人死活的行為，損及全民的抗日力量，也對國家的長遠發展造成巨大傷害，這種自私自利的行為，從歷史延續到現代始終未變，因此，我們必須保持清醒，認識到中共的真實面貌，不可對其抱有任何不切實際的幻想。

國際社會亦應該從這段歷史中汲取教訓，認識中共行動背後的危機，理解中共的起源與歷史背景，認清其名不正言不順的主體，才能應對其在國際舞台上的各種行為，另應該共同揭露中共的真實面目，捍衛國際規則和公正，保護各國的利益。

結語

歷史是一面鏡子，不僅讓我們看到過去的事件，更讓我們從中汲取教訓，中共的自私行為，對中國歷史和現代的負面影響，引起學界和公眾的廣泛關注，我們應從歷史教訓中學習，認清中共的危害，並對其保持警惕，聯合民主國家共同打擊中共專制政權，方能使區域和平穩定發展。

（作者為國際情勢研究員）

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