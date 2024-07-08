自由開講》未繼承法統，中共只是叛亂政權

◎章天亮

中共政治局會議最近做出重要宣佈，除了決定三中全會的會期在七月中旬之外，還宣佈對兩任前國防部長魏鳳和和李尚福逮捕法辦，並發出措辭嚴厲的指控。習近平在三中全會召開之前，頻頻拿下正部級、副國級官員，立威的意味非常明顯，這也就意味著他感覺自己的權威還不夠，因此靠清洗製造恐懼還會繼續。我們已經從他在延安召開軍委政治工作會議中看到了端倪，因此軍中現在應該彌漫著恐懼和不安的氛圍。也就在同一天，傳出一個相當勁爆的傳聞是，67歲的中共原總參政治部主任、少將耿燎原在北京的家中自殺。這個消息已經在社交媒體上傳出，但既無法證實也無法證偽。很明顯的，習對共軍內部的清洗，讓中共無法整合力量去入侵臺灣。換句話說，如果習近平對軍隊的忠誠度抱有嚴重懷疑，是不可能把槍發到他們手裡，讓他們去打仗的。這時候就需要動用戰狼表態來威脅臺灣。

盧沙野又撒野，已成歐盟最不歡迎人物

早已撒野臭名昭彰的中共駐法大使盧沙野，近日在出席法國外交與聯合國協會舉辦的一場中法建交60周年專題研討會上致辭時表示，一定意義上講，中國的內戰還沒有結束，目前在臺灣的政權是中共國版圖中的一個叛亂政權，因此中共政府隨時有權驅逐這個政權，把臺灣的治理權重新收回來。

請繼續往下閱讀...

這個事涉及到改朝換代的法統問題，也涉及到現在的國際法問題，我們來分析一下。

盧沙野在這場研討會中表示，中共國是聯合國安理會五個常任理事國中唯一一個沒有實現完全統一的國家，臺灣問題是中共核心利益的核心。他並指稱，臺灣從來就不是一個國家，而是中共國的一部分。兩岸目前分治狀態是上世紀四十年代中國內政遺留問題。一定意義上講，中國的內戰還沒有結束，目前在臺灣的政權是中共國版圖中的一個叛亂政權。盧沙野甚至還口出狂言：中共政府隨時有權驅逐這個政權，把臺灣的治理權重新收回來。

中共駐法大使盧沙野。（路透社）

我覺得盧沙野說這個話非常沒有常識。當然他有可能是靠著這種言論搏新聞版面。大家記得2023年4月21日他接受法國LCI電視臺採訪時說：「前蘇聯國家並無主權國地位」、「克里米亞半島主權取決於如何看待這個問題」，甚至質疑訪談節目主持人「沒有讀書」等爭議性言論。不僅引發波羅的海三國、烏克蘭、法國及歐盟抗議及譴責，歐洲議會80名議員更聯名要求法方將盧列為「不受歡迎人物」。

中共外交部緊急滅火

盧沙野的不當言論迫使外交部緊急滅火。在4月24日中共外交部的例行記者會期間，中共發言人毛甯明確表示：「蘇聯解體後，中國是最早同有關國家建立外交關係的國家之一。中方尊重蘇聯解體後各加盟共和國主權國家地位」。當被問及中共外交部是否認可駐法大使的言論，是否認為前蘇聯加盟共和國的主權在國際法下缺乏堅實基礎，毛寧回應稱：「蘇聯是聯邦制國家，對外作為一個整體具有國際法的主體地位，但這不否認蘇聯解體後，各加盟共和國具有主權國家的地位」。中國駐法國大使館並在24日針對大使盧沙野失言風波發表聲明，聲稱盧的評論只是「個人觀點」，並非中國政府的政策聲明，不應被過度解讀。但這份聲明只有法文版，卻沒有中文版。

中共的合法性何在？他才是叛亂政權

盧沙野指責臺灣是個叛亂政權，其實中共才是叛亂政權。蔣介石1926年北伐，到1928年年底張學良東北易幟，把北洋政府的旗幟換成青天白日旗，這基本上標誌著中華民國的統一。結果三年之後，中共就在江西瑞金建立中華蘇維埃這個國中之國，這是屬於叛亂。之後國民政府幾次圍剿沒有成功，第五次圍剿終於成功逼使中共從江西一路流竄到陝北。毛澤東美其名曰長征，其實就是叛軍逃亡。

西安事變後國共合作，本質上是中共接受招安。但到了1945年抗戰結束後，中共再度叛亂。只不過中共佔領了南京政府，而中華民國政府遷移到了臺灣。這並不意味著中華民國的滅亡，換句話說中華民國法統還在。這和過去的改朝換代不同。

毛澤東（中）美其名曰長征，其實就是叛軍逃亡。圖為中共前領導人毛澤東。（彭博）

大家知道中國古代的人是相信天命的。當你攻佔了原來王朝的都城，摧毀了社稷壇，也就是祭祀土地和農業的祭壇，拆除了宗廟，才算是完成了朝代更迭。朝代的合法性來自於君權神授，天命變革。但現在已經是民主社會，雖然不再講君權神授，但民主國家也同樣要依據一定的法統概念，而所謂法統就是合法的正統。請問中共政權的合法性何在？

想要繼承法統，前提條件是前政權消失，滅亡也好，遜位也好，比如曹魏代漢，清廷退位，明成祖發動的靖難之役，完全是內部叛亂，皇權更迭，皇帝都沒了，但仍可以說繼承了法統。情況差不多的還有宋太祖趙匡胤，都是徹底推翻了前朝政權。和中華民國類似的情況，應該是北元和南明，北元和南明最後也都沒有了，而中華民國的法統則在台灣持續存在。

影音資料庫來源：乾淨世界

完整影片：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法