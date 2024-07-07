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自由開講》盧沙野「撒野」論台灣叛亂：歷史錯亂與自取其辱

2024/07/07 17:49

◎張怡穎

盧沙野這位中國駐法國大使最近可謂「撒野」不斷，聲稱台灣是叛亂政權，並宣稱中共政府隨時可以「收復」台灣。（美聯社檔案照）

盧沙野這位中國駐法國大使最近可謂「撒野」不斷，聲稱台灣是叛亂政權，並宣稱中共政府隨時可以「收復」台灣。這番言論不僅荒唐，更在國際間引發了廣泛的嘲笑與譴責。盧沙野似乎忘了，一個政權的合法性並非由武力決定，而是由歷史和國際社會的認可。

首先，盧沙野在國際場合大放厥詞，說台灣是叛亂政權，但稍有歷史知識的人都知道，中華民國（ROC）成立於1912年，比中華人民共和國（PRC）成立早了整整37年。根據歷史，中華民國是現存最早的中國政府，而中華人民共和國則是1949年內戰後成立的政權。如果真的要論叛亂，恐怕中華人民共和國才是那個不折不扣的叛亂者。

台灣在國際社會的地位與貢獻無可否認。不論是在全球供應鏈、科技發展，還是在自由民主的價值觀上，台灣都是不可或缺的夥伴。台灣的半導體產業在全球占有極高的市場份額，台積電（TSMC）更是全球半導體製造的領軍企業。根據2023年的數據，台灣的半導體產業總產值達到1.5兆新台幣，占全球市場的60%以上。

台灣在防疫上的出色表現，也為國際社會樹立了榜樣。新冠疫情期間，台灣迅速反應，成功控制了疫情蔓延，成為全球防疫模範。（資料照）

台灣防疫表現出色 全球模範

此外，台灣在防疫上的出色表現，也為國際社會樹立了榜樣。新冠疫情期間，台灣迅速反應，成功控制了疫情蔓延，成為全球防疫模範。根據世界衛生組織（WHO）的數據，截至2023年，台灣的確診病例和死亡率遠低於全球平均水平，這些成就都展示了台灣在國際上的重要性與實力。

盧沙野的言論不僅未能提升中國的國際形象，反而引發了國際社會的譴責。法國國會甚至對此發表譴責聲明，批評中共的外交行為蠻橫無理，完全違背國際規範。這種「撒野」行為不僅無助於解決問題，反而讓中共在國際社會中更加孤立。

中共外交戰狼狂語 未帶來實際政治利益  

回顧中共外交官的表現，不難發現這種「撒野」行為已經成為他們的一貫作風。2022年6月，時任中國國防部長魏鳳和在新加坡國際會議上威脅要「不惜一戰」來解決台灣問題；2023年3月，時任中國外交部長秦剛在北京的一場記者會上聲稱「台獨分裂與台海和平穩定水火不容」。然而，這些高官在發言後不久都遭到了政治清算，可見這種強硬姿態並未給他們帶來實際的政治利益。

盧沙野的命運或許會與他的前任們相似。高調的言論固然能引起一時的注意，但最終卻難逃被清算的命運。中共內部的權力鬥爭激烈，任何一個出頭的官員都可能成為犧牲品。盧沙野這次的「撒野」言論，恐怕最終只會給自己帶來更多的麻煩。

總結來說，盧沙野的言論不僅顯示了他對歷史的無知，更讓中共的外交形象受損。台灣不僅擁有合法的歷史地位，且在國際社會中發揮著重要作用。中共的強硬姿態只會讓自己更加孤立，而真正需要反思的是他們自己。盧沙野的未來，也許會像他那些前任一樣，被自己的言論所累。

台灣是自由民主的燈塔，是國際社會不可或缺的一部分，而盧沙野的「撒野」言論，最終只會自取其辱。台灣的存在，不僅是歷史的證明，更是現實的必然。正如我們所看到的，歷史與現實都不會因為某些人的胡言亂語而改變，台灣將繼續在國際社會中發光發熱，展示其無可取代的重要性。

（作者為自營商 ）

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