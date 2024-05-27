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自由廣場》五月天、魏德聖與台積電

2024/05/27 05:30

◎ 黃惟冰

台灣知名樂團五月天日前在中國北京開唱，主唱阿信在台上主動提及「我們中國人」。新聞一出，立即在台灣內部引發不少討論與反彈。

近期，許多出身自台灣的藝人也紛紛在中國的社群平台上貼文表態擁護「統一」，操作手法與過去中國在南海主權遭受挑戰時的「中國，一點都不能少」貼文潮如出一轍。簡單來說，這些藝人實則淪為五二○後北京向台灣施壓的棋子。

此外，導演魏德聖近日則在專訪時指出，台灣的電影產業國際知名度不高，是因為台灣在經濟起飛時選擇發展科技，例如投資台積電，而非娛樂產業。相較之下，韓國則選擇投資娛樂產業，而娛樂產業更容易傳遞文化認同。雖然魏德聖事後對此番言論所引發的爭議表達歉意，但希望台灣娛樂產業能夠更為壯大，獲得更多重視的本意，持平而論並沒有錯。

以上兩則消息表面上看似無關，其實不然。一方面台灣在華語娛樂市場中雖然言論與創作自由度最高，得以培育出一代又一代的相關從業人員，但國內市場有限，娛樂企業與團隊一旦成長到一定規模，為了持續擴大，都不得不前進中國，導致上述「人在屋簷下」的情況一再發生。

壯大娛樂產業 避免北京打壓

然而，另一方面，台灣的科技業如今卓然有成，光是台積電一家的股利分紅，就在去年為國發基金帶來一八○億左右的收入。這些盈餘及稅收，如果可以部分轉而投資娛樂產業，協助相關從業人員比照韓國同業，從組隊初期就以打入全球市場作為目標，並以此規劃發展路徑，才有機會擺脫看北京臉色的宿命。

總結而言，除了譴責或包容，台灣的政府與社會絕對有能力為國內的娛樂產業提供更多支持，讓相關從業人員不再畏懼北京的無理打壓，讓台灣的文化與創作有更多機會獲得國際認同。

（作者從事公共服務業）

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