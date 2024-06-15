自由開講》深信公民社會 終將撥亂反正

◎鄭秀玲

近期在台北舉行的國際電腦展，全球AI大廠的執行長們紛紛出席並肯定我國相關供應鏈是AI新時代的世界核心，更且將加碼在台投資及設立研發中心。（中央社資料照）



近期在台北舉行的國際電腦展，全球AI大廠的執行長們紛紛出席並肯定我國台積電等相關供應鏈是AI新時代的世界核心，更且將加碼在台投資及設立研發中心。如今台積電已躍升為全球第八大市值企業，台股市值已居全球第10大，超過德國了。當賴總統組成行政團隊正要大力興利及除弊之際，擁有最多立委席次及在全台14個縣市執政的國民黨和八席民眾黨立委們，不是理當一起努力讓經濟更繁榮，國家更富強嗎？

然而三黨不過半下，自二月立委上任迄今的表現讓國人深有選錯人之怒。國民黨派出的總召是坐過牢、有性騷擾爭議、沒有專業又自肥、寧願率同黨立委拜見國台辦卻不參加賴總統就職典禮的傅崐萁。而民眾黨的總召則是一心要取代柯文哲成為第三勢力領導人且心心念念想成為新北市長的黃國昌。在這二位各有政治算計的總召合作下，沒有在委員會實質討論違反程序正義下，極為火速地通過立委職權行使法及刑法修正案，美其名是國會改革，實則磨刀霍霍地準備修理學有專精的官員們，讓新政府無法順利推動政務。

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立法院和行政院是平行單位，本應互相尊重，但這些立委們卻自我膨脹成太上皇，蓄意刁難及扯後腿，該法第25條嚴厲規範立委和官員（或一般人）間的質詢已有擴權違憲之嫌，即規定「質詢之答復，不得超過質詢範圍之外，並不得反質詢。 被質詢人除為避免國防、外交明顯立即之危害或依法應秘密之事項者並經主席同意者外，不得拒絕答復、拒絕提供資料、隱匿資訊、虛偽答復或有其他藐視國會之行為。…，由主席或質詢委員提議，出席委員五人以上連署或附議，經院會決議，處被質詢人二萬元以上二十萬元以下罰鍰。…，得按次連續課處罰鍰。….，向立法院所在地之行政法院提起行政訴訟。….，移送彈劾或懲戒。 政府人員於立法院受質詢時，為虛偽陳述者，依法追訴其刑事責任」。上述黑體字內容明顯違反大法官釋字第585號解釋文。該解釋指出︰立法院調查權乃立法院行使其憲法職權所必要之輔助性權力，基於權力分立與制衡原則，立法院調查權所得調查之對象或事項，並非毫無限制。與調查事項相關之人民或政府人員，陳述證言或表示意見，並得對違反協助調查義務者，於科處罰鍰之範圍內，施以合理之強制手段。其個案調查事項之範圍，不能違反權力分立與制衡原則，亦不得侵害其他憲法機關之權力核心範圍，或對其他憲法機關權力之行使造成實質妨礙。

國眾兩黨總召傅崐萁與黃國昌，在各有政治算計的合作下，沒有在委員會實質討論違反程序正義下，極為火速地通過立委職權行使法及刑法修正案，美其名是國會改革，實則磨刀霍霍讓新政府無法順利推動政務。（資料照）



我當過立委，在質詢時官員們難免會有語言上的攻防、閃躲、答非所問、避重就輕…，但要介定何謂反質詢，並不容易。立委的專業能力參差不齊，在民主殿堂上其權利沒有大到不可被被質詢人挑戰。立委監督官員除了口頭質詢，還有其他方法 （砍那個單位預算等）。該條文納入「其他藐視國會之行為」， 被質詢人也將視情節受到罰鍰、移送彈劾或懲戒、刑事責任等處罰，這根本是空白授權給不自愛的立委們來惡整官員（或一般人）的利器啊！

經民連智庫召集人賴中強近日進一步對國民黨提出7項警告︰



（1） 反對要將不當黨產歸還救國團的條例修正，修正「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」； （2）反對要讓中天重新上架、讓新聞台取得永久執照的「衛星廣播電視法修正案」，以及要讓國會介入NCC委員提名，圖謀讓國會擁有行政權的「國家通訊傳播委員會組織法修正案」；（3）反對將此次「立法院職權行使法修正條文」，用於國會特偵組式的調查；（4）反對草率通過未經政策環評的「花東交通三條例」；（5）反對提高罷免門檻的「公職人員選舉罷免法修正案」；（6）反對讓核電廠破格延的「核子反應器設施管制法修正案」、「核子反應器設施延役條例」；（7）反對拆解台灣民主防衛法制、讓國安門戶洞開放寬「反滲透法」與「國安五法」的倒退嚕修法，及廢除「兩岸人民關係條例第五條之三」政治談判紅線條款的主張。

黃國昌等八席民眾黨立委在選舉立法院長投票時，以棄權方式，實質支持韓國瑜當選。日前這8席又以缺席表決下，助國民黨團將不當黨產救國團恢復為國民黨產案付委審查。吾人呼籲全民繼續觀察昔日社運黃國昌所大力反對的這七大項法案（尤其他還曾號召二十萬公民反紅媒，力主關閉中天新聞台），如今他是否為了巴結國民黨能禮讓他選新北市長，而把他的良知便宜出賣了？ 他自稱缺席是為了維護其政黨自主性，實則是背棄選民的遮羞布而已。更讓人擔憂的是有朝一日黃國昌當選新北市長之後，繼續追求更大的政治企圖心時，是否做出更加嚴重背棄他過去所支持的保家衛國及公平正義的言行？ 以他的聰明才智，要做政客或政治家只在一念之間的選擇。

鄭秀玲聲明即日起退出時代力量，未來以公民身分支持賴中強等人及五十多個民間團體所提出的上述訴求。（記者陳鈺馥攝）

十年前馬政府已經在上海簽訂了兩岸服貿協議，在明知不可能改變下，賴中強、黃國昌及多個民間團體的多方努力，先尋求五百位學者連署呼籲立法院要召開公聽會，王金平院長最終同意了。我當時曾幫忙邀請一位教授參與連署，他勉為其難的答應了，不過他傳簡訊給我「您們正在做的事情注定失敗」，我當時則不加思索地回他「不過我相信台灣公民社會」。沒料到數個月後，在全台七百多個民間團體的合作之下，果真爆發了五十萬人包圍立法院的學運，迫使馬政府收回黑箱又不對等（中方以未開發國家，而我方以開發中國家的身分）的協議。由此可見，台灣公民社會有極其龐大的自動自發的撥亂反正力量。因此，吾人在此強烈呼籲立委們不要為了個人利益，不惜出賣國家。這已經超出公民社會的底線，人民的眼睛是雪亮的，將適時收回對不肖立委們及政黨的支持。



最後，本人謹以此聲明即日起退出時代力量，未來以公民身分支持賴中強等人及五十多個民間團體所提出的上述訴求，並十分敬佩他們多年來始終如一的守護我們得來不易的民主、自由和法治。

（作者為台大經濟系兼任教授）

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