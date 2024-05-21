全面真軍》藍白的立法程序有什麼問題？

一般百姓對於立法程序不明瞭，再加上真的沒有那麼多時間了解事情全貌，因此藍白慣用此資訊落差帶風向欺騙人民，黃國昌更是其中的佼佼者。看他直播都講得義憤填膺、頭頭是道，但只要認真拆解，就可以發現他的每一句都是謊話！

全面真軍

1. 委員會欠缺實質討論：黃國昌過去喊著要委員會中心主義，即以委員會為中心就議案實質討論。然而，就本次爭議法案，並未於委員會實質討論。藍委排審藍白法案時，提案人拒絕說明內容，並且綠委提出疑義時，藍白即以人數優勢直接將條文保留；綠委排案時，藍白則拒絕討論綠營版本，直接提散會動議。



2. 未實質協商：前開委員會保留之法案，送黨團協商。然而，藍白拒絕實質協商，導致協商三次破局。於院長主持協商時，亦未討論條文即行散會，於未完成協商狀態即將23版本草案送院會二讀。



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3. 黑箱喬法案：於院會前夕，傅崐萁、黃國昌與翁曉玲自己喬出一個新版本，沒有人知道是從23案的哪一案拼湊而成，且黃國昌於專訪稱該版本為最高機密，於517一早方以修正動議提出，取代前面委員會眾版本。



4. 未議即決：二讀會是法案出委員會後由全院討論，理應讓全體委員知悉法案內容方進行表決。但當天該修正動議版本直至晚上7點才交給委員（會議表定6點結束），且院長僅宣讀修正動議，藍白則以人數優勢停止討論即進行表決，形同未議即決。



5. 舉手表決：朝野高度動員下，議場秩序混亂，但韓國瑜竟裁示採舉手表決，多次算錯人數。

圖為今早（21日）立法院民進黨團成員頭戴「民主已死」頭帶，於議場前拉開「反黑箱、反擴權」布條舉行記者會，痛批藍白是「賣台集團」。（資料照）

針對第一、二點，黃國昌造謠說民進黨不斷提散會動議，才是於委員會無法實質討論之原因。但他不敢說的另一半是，民進黨提的散會動議根本沒有成功，且目的是為了表達對法案的看法；反而是黃國昌與國民黨聯手於民進黨籍召委排審民進黨版本時提散會動議並通過，使民進黨版本甚至連出委員會的機會都沒有。

針對第三、四點，黃國昌不否認他與傅崐萁討論出最後提出之版本，只是不斷跳針說臨時提案本來就不會提前給，因此不算黑箱。然而，黃國昌沒告訴大家的是，過去臨時提案是針對法條文字句讀微調，而不是如此次整併28個版本且沒有經過其他政黨參與。一直到表決當晚7點，大家才看到版本全貌，這就是黑箱，比張慶忠還要黑箱。

黃國昌（左）不否認他與傅崐萁（右）討論出最後提出之版本，只是不斷跳針說臨時提案本來就不會提前給，因此不算黑箱。然而，黃國昌沒告訴大家的是，過去臨時提案是針對法條文字句讀微調，而不是如此次整併28個版本且沒有經過其他政黨參與。（資料照）

針對第五點，黃國昌偷換概念說民進黨在委員會也用舉手表決，然而委員會沒有表決器，本來就是舉手表決，大家都記得黃國昌被謝龍介拍背後舉手40次的醜態。但於院會表決，則是可回溯至1989年。

一般人對立法程序不明瞭，再加上真的沒有那麼多時間了解事情全貌，因此藍白習慣利用此資訊落差帶風向欺騙人民，黃國昌是其中佼佼者。看他直播都講得義憤填膺、頭頭是道，但只要認真拆解，就可以發現他的每一句都是謊話，這就是他不接受辯論的原因。

本文經授權轉載自全面真軍《藍白的立法程序有什麼問題？》

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