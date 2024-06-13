新聞線上》國會濫權忍無可忍

過去黃國昌大罵韓國瑜和傅崐萁的「往事」，早成為糞土。現在誰還在追究，誰就是傻瓜。（資料照）

記者陳杉榮

行政院經總統核可，向立法院提出「立法院職權行使法部分條文修正案」和「刑法」增訂藐視國會罪的覆議案。國民黨和民眾黨既然聯手「國會濫權」製造「國會擴權」法案，覆議案翻案的機會並不高，因為違憲擴權者不會承認自己違憲擴權，一定會撐到底，最後仍須透過第三權司法權的介入仲裁，未來聲請大法官釋憲，才是國會擴權法案的「終點站」。

藍白兩黨之所以蠻橫地在立法院職權行使法增訂侵害人權的條文，本質上有所不同。國民黨立委是為了發洩過去八年的不滿，傅崐萁總召則是別有所圖。民眾黨本來就是待價而沽，蔡英文在卸任前和柯文哲吃了一碗牛肉麵，卻沒有下文，賴清德對柯文哲更是不理不睬，這八票只好投給韓國瑜當立法院長，挹注傅崐萁票數，輾壓民進黨。過去黃國昌大罵韓國瑜和傅崐萁的「往事」，早成為糞土。現在誰還在追究，誰就是傻瓜。

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為「國會擴權」法案辯護者，認為民進黨是「雙少數政府」，綠營必須屈服於藍白，必須把權力釋放出來和在野黨共享，其實「雙少數政府」只是一種眼紅民進黨繼續執政的「話術」。大選結果總統得票和立委席次，民進黨都未過半；若從立委得票來看，民進黨未必是少數，這個支持度很穩定，「青鳥行動」後，民進黨的政黨支持度顯著提升，這也是執政黨竟然率先走上街頭，發動全台各地宣講，反制國會擴權的「本錢」。

回顧大選，總統選舉三強鼎立，賴清德僅獲四成選票。區域立委部份，國民黨五百四十萬票，民進黨六百零九萬票，民眾黨只有四十萬票，綠比藍多六十九萬票，若是票數分配得宜，綠應多藍三席。政黨票部分，國民黨四百七十六萬票，民進黨四百九十八萬票，民眾黨三百萬票，民進黨也是「第一大黨」。陳水扁二○○○年政黨輪替後、台灣有八年執政的「慣例」，民進黨能逆勢打破慣例，顯見有強大民意支持。

本屆立法院組成以來，藍白強推「國會擴權」法案，踐踏立法院審議法案的程序，實質沒收立委的提案和討論權，人證物證俱在，不容歪曲狡辯，再加上傅崐萁獨沽一味，和韓國瑜提出超過兩兆元預算的「花東三法」，這四個月來，飽受藍白疲勞轟炸，遭受「國會濫權」波及的選民，早已忍無可忍。民進黨短期內無法扭轉國會的席次差距，選擇下鄉宣講，效果有待觀察。國民黨「有樣看樣，無樣自己想」，也啟動「藍鳥行動」下鄉宣講，要和青鳥拚場，顯見國民黨仍然漠視中性選民對國會濫權的厭惡，還是沒有做好重新執政的準備。

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