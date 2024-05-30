新聞線上》唾棄踐踏專業的政客

記者陳杉榮

立法院國、眾兩黨團強行表決三讀通過「立法院職權行使法部分條文修正案」及刑法增訂「藐視國會罪」，這是典型「國會為刀俎，人民為魚肉」的違憲擴權法案，傅崐萁和黃國昌兩位黨鞭之所以這麼有底氣，就是有立法院長韓國瑜撐腰。韓國瑜幾年前鹹魚翻身參選總統，一再強調「莫忘世上苦人多」，未料他輕率敲下議事槌，淪為侵害人民權益的幫兇，選民必須持續發出怒吼，唾棄踐踏專業的政客。

在傅崐萁和黃國昌聯合演出這齣違憲擴權大戲之前，傅崐萁其實很誠實，他很早就預告要成立「國會特偵組」，要讓民進黨政府找不到部長，他提出所謂的「國會改革五法」，鎖鏈環環相扣，鎖官員鎖人民，鎖住五權憲政體制，鎖住自由憲政秩序。只是沒想到，曾痛斥傅崐萁的黃國昌竟然甘心屈從，充當「傅隨組織」的小弟，聯手在司法委員會遂行「多數暴力」，圍毆民進黨，連審查會都沒收。

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以傅崐萁的從政背景，他和「國會改革」八竿子打不著，跟刑法一百條叛亂罪更沾不上邊。傅總召怎麼會對憲政制度有興趣呢？怎麼突然熱中「國會改革」呢？完全讓人百思不得其解。但若從他率團前往中國晉見全國政協主席王滬寧，響應中國對台統戰工作來看，脈絡變得清晰，他對人民的質疑批判，必須出面交代。「反黑箱服貿」的黃國昌被中國列入「黑名單」，他這麼支持傅崐萁，不得不令人懷疑，是為了「國會改革」？還是在經營「投名狀」？

國會擴權法案的審議，也是一面照妖鏡，照出朱立倫和柯文哲這兩位黨主席的真面目。朱立倫說他捍衛五權憲政體制，卻放任立委群魔亂舞。柯文哲則是不改仇視民進黨的基本態度，只要能打擊民進黨，不管是非對錯他都贊成。這次國會事件也照出民進黨政府處理國政和朝野衝突的能耐，過去八年傲慢慣了的民進黨團隊，根本沒有謙卑自省，十萬公民站上街頭，除了是對於台灣前途的使命與關懷，另一方面也是對於政府失能的一種反射。

令人痛心的是，學者、律師、檢察官出身的翁曉玲、吳宗憲等立委，他們真的知道傅崐萁的動機嗎？知道傅的企圖嗎？在委員會充當傅的表決部隊，在院會作為傅的舉手部隊，對得起自己鑽研法律的初心嗎？對得起台灣得之不易的憲政秩序嗎？當全國律師聯合會、民間司改會和百位法律系教授陸續發表聲明，質疑國會擴權法案侵害人民隱私權、財產權和司法權，缺乏嚴謹規範，呼籲退回委員會重新審查時，法界出身的立委可曾摸摸自己的良心何在？

立法院通過擴權法案，行政院會提出覆議，民進黨團會提出釋憲，透過憲政制度賦予的救濟管道，修復國會造成的傷害，照妖之後，一切將回到原點。十萬人的「青鳥行動」也告訴檯面上的政客，當政客背叛人民、背離憲政、背棄民主，選民會發出怒吼、會展開行動，不容許政客毀掉我們生存的家園！

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