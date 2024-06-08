自由開講》強推惡法怕民意反撲！「贊成覆議」是藍白洗心革面最後機會！

◎李妍慧

「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺」，雖然2024年來到6月，這句歌詞依舊精確形容台灣人這半年的狀態，我們共享台灣在全球經濟與產業鏈的成功，但面對藍白在國會惡搞與亂政，台灣人依舊不畏艱難挺身反抗，即便這次我們未能成功擋下擴權法案，不過因為無數勇敢台灣人站出來表達民意，這次我們成功嚇阻藍白，讓這些人在惡搞前先想想民眾正盯著他們在立法院的言行，我們也讓全民看到藍白在立法院自肥醜態。

藍白主張惡法能把「陽光照進政府裡，讓貪污腐敗無所遁形」，諷刺是5月28日三讀通過的「立法院職權行使法增訂並修正部分條文」、「中華民國刑法增訂第五章之一章名及第一百四十一條之一條文」至今（查詢時間：6/6）內容依舊是黑箱、「最高機密」，立法院對外的「立法院法律系統」尚未放上三讀通過的條文，毋寧為藍白口中國會「改革」再添笑柄！

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當台灣人是件艱辛的事，外有中共文攻武嚇，內有藍白胡作非為，甚至欲以立法遂行政變，但從近日不論是國民黨先拋出「提高罷免門檻」逕付二讀，並於提出後一小時後撤案，或是國民黨內部「突」對花東三法立法出現雜音，甚至連始作俑者傅崐萁、韓國瑜雙雙玩起甩鍋遊戲，不願認帳來看，藍白即便擺出只有他們才是「民意」的高姿態，可是明眼人皆知，藍白怕了，再不煞車、再不停手，下次選舉準備被新「民意」浪潮吞噬。

藍白既然畏懼上街表達反對藍白立委恣意妄為的民意，甚至憂心人民就部分國民黨以些微票數勝出的立委展開罷免，現在有個贖罪方式，我覺得藍白可以考慮一下，以實際作為表達對民意的敬畏，並為緊接而來的「大罷免時代」解套。行政院於6日表示，就立法院職權行使法、刑法部分條文等案提出覆議，並提出這兩部修法「窒礙難行」7點理由，包含：

一、沒有實質討論，違反民主原則； 二、混淆雙首長制，質詢總統違憲； 三、無差別調查民眾，聽證範圍過廣； 四、漠視正當法律程序，違反程序正義； 五、無期限審查人事同意權，空轉政府重要職缺； 六、「藐視國會」定義不明，恣意擴大立院職權； 七、「懷疑」官員虛偽陳述，即可課刑責。

對於國會擴權法案，行政院（6日）召開記者會，說明提出覆議的7大原因。（截圖自行政院官方臉書）

憲法增修條文規範，行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院十日內，移請立法院覆議。當前民意海嘯來襲，罷免聲浪已起，這次立法院「覆議」表決絕對是藍白可以正視民意，並以贊成行政院覆議表達對擴權行徑反省的大好機會！畢竟立委是人民的公僕，而不是黃國昌與傅崐萁弄法擴權的玩物！

（作者為台灣新政協會理事長）

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