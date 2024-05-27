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自由廣場》（胡，怎麼說）不容魑魅魍魎立法侵犯！

2024/05/27 05:30

◎ 胡文輝

魑魅魍魎橫行，國會遭藍白佔領。新科立委上任不到四個月，台灣的民主就被如魑、魅、魍、魎侵犯殆盡，氣若游絲、奄奄一息。韓國瑜、傅崐萁、黃國昌、朱立倫率同藍白六十二小鬼，就是勒殺民主憲政的殘酷殺手！

這是一場沒有硝煙的戰爭，背後有一隻專制巨靈伸出的紅黑手操控！中共政權運用已被統戰、成為統一戰線同路人的藍、白兩個側翼，充當第五縱隊，以席次優勢攻陷、佔領立法院當破口，遂行其亂台、弱台、瓦解台灣、併吞台灣的四段式全套奸謀！

韓、昌、傅、朱如魑魅魍魎亂立院、只是台灣民主遭困厄的一個壞開始，魑、魅、魍、魎四鬼各自肚腸、各有盤算，但都不以「佔領立法院」為滿足，共同的奸謀就是以立法院為「亂台基地」，就是造亂、時時刻刻造亂，讓賴清德政府手忙腳亂、又被勒住脖子動彈不得，削弱台灣政經軍力量，綑綁台灣送進中國牢籠。

記得嗎？不顧花蓮仍天搖地動、地震不斷，傅崐萁率眾藍委四月底急急「應召」去中國北京，如此時機，顯然中國政協主席王滬寧、國務院台辦主任宋濤要緊急傳達「密令」了。藍白「五月亂台」行動，果然在他們受令返台後隨即展開。種種跡象顯示，藍白所作所為都是執行中共併吞台灣、消滅中華民國四段式奸謀的一部分。

過去以「反共為國策、誓言消滅共罪」的中國國民黨，現在仍喊「捍衛中華民國」，但傅崐萁、韓國瑜、朱立倫主導藍黨做的事卻是︰「天天殺死中華民國！」在立法院假改革之名，強立惡法、濫擴權、搞奪權政變、破毀民主憲政、阻撓國防、挖台灣牆腳，一點一滴都在殺死中華民國、把台灣中國虎口死裡送。

藍委五十二＋二即使滿肚壞水，實力尚不足佔領立法院，關鍵在白委八。黃國昌被傅崐萁收服、成為傅隨打手後，攻擊綠營的咆哮聲、口水聲聲充塞青島東，白委全乖乖扈從傅隨黃，藍五十四＋白八，六十二個傅家軍（傅家狗）形成「共犯結構」，傅崐萁佔領立法院奸謀才得逞。

他黨鞭一揮、黃國昌率先向前衝、眾藍白委齊聽號令，佔主席台、出拳、陰腳、噴口水，明打、暗算、陰狠毒招齊出…，表決器亂抽卡、舉手表決方便作票、韓國瑜毀掉程序正義、黑道背景藍委當鐵衛、韓的秘書長、議學專家周萬來當參謀，什麼毀憲亂政的惡法都敢蠻幹迅速通過！

立法過程黑箱、不公、不義，民主最重要的程序正義毀了、討論沒了、付委沒了、草案被白藍強暴式二、三讀，但，民主程序被毀、實質內容荒唐，強姦民意、侵犯人權、擴權亂政、濫權毀憲…，傅崐萁根本不屑一顧，他念茲在茲的應該就是，對中國「主子」、王滬寧、宋濤有交代了。

五二四「青鳥行動」就是台灣人民自救的新開始，十萬跨世代群眾站出來，感天動地為台灣，為了子子孫孫的自由民主生活方式，挺身對抗藍白紅三合一邪惡勢力非法佔領立院。此時袖手旁觀，他日藍白若要表決通過把台灣「交還」中國，你也只能束手無策。我們要對抗紅藍白三合一，更準備長期抗戰︰不容魑魅魍魎強暴式立法侵犯人權！不容魑魅魍魎毀憲奪權亂政！不容藍白共犯結構舔共賣台！

（作者為資深媒體人）

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