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自由廣場》（胡，怎麼說） 照妖鏡 藍白變黑紅！

2024/03/18 05:30

◎ 胡文輝

做過必留痕跡、事實就是照妖鏡！

藍、白兩黨叫在野黨，經常出口就罵執政黨貪腐、獨裁、不負責，有事沒事就要官員下台，不過，用「事實」照妖鏡一照，藍白都不藍白了，而變成泛黑泛紅！

先看「貪」字，官貪必黑，黨貪更黑，所謂貪墨也！以最近廣受大眾矚目的三大貪汙案來看，藍黨新竹縣長楊文科、白黨新竹市長高虹安，雙雙被檢方控告涉貪、都交保候傳，這樣的醜聞真是新竹史上頭一回！

楊文科涉入「天坑案」疑受賄包庇縱容建商惡搞害人、高虹安涉嫌立委任內A助理費，還下令「潑咖啡」毀電腦滅證。藍白兩黨一貫的自家人貪不算貪、自己黨黑不認黑，反控遭「政治追殺」云云。未定罪前都無罪推定，就那讓事實當照妖鏡，官黑黨黑，收賄A錢者何所逃於天地之間？

國民黨北市議員陳重文涉警用監視器弊案，檢方控他涉嫌收賄千萬、幫業者台智光拉抬北市府預算獲巨利，他是藍而友白，本項購案歷經藍（郝龍斌）、白（柯文哲）、藍（蔣萬安）三個市長，前市長白柯開砲猛轟蔣萬安市府早知有問題卻放水、藍綠聯合污錢，藍綠軍分別回擊，柯做了八年市長，若聯合污錢，他難道沒份？卻想扣帽子卸責！

說到卸責，最近震驚各方的惡保母虐殺幼童案，蔣萬安市長「做事無能、卸責很能」而登上「卸責王」寶座，案子在北市發生、蔣就是事主，卻卸責推說「不要公親變事主」；新北市侯友宜市府卸責功力緊追其後，只想推給兒福聯盟，兒盟及中央當然都有責，但各負各責，不能替雙北市長背責，但藍的慣性就是出事就甩鍋中央！

再看藍狠推、白暗挺的「不在籍投票」，說白了，這個案子就是「現代版吳三桂法案」，讓中共政權透過操控在中國的遠距投票、反手之間使台灣選舉一夕變天，這真的是藍到泛赤、禍台殃民毀民主！

藍黨黨魁朱立倫、大黨鞭傅崐萁卻稱，反對不在籍投票就是民主退步、反民主。照朱、傅的說法，一黨專政的中共政權最民主、習近平一人獨裁最進步。這真是古今奇聞！要反問朱、傅︰你們說的是反話嗎？若你們的話可成立，那你們及黨的嘴巴就是肛門、肛門就是嘴巴嗎？

（作者為資深媒體人）

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