自由廣場》（胡，怎麼說）耿爽與馬英九

◎ 胡文輝

一邊是中共耍流氓、以下三濫手段，派小混混「跟騷」台灣準副總統蕭美琴訪歐；一邊是中國派國台辦三個副主任輪班隨行，「高規格」接待（包括監視及考核）馬英九訪問中國。

一邊是馬英九在中國挾緊屁屁陪小心、諂中媚習、忙著哽咽「哭陵」，自稱「我們這一輩中國人」如何的；一邊是台灣花蓮發生強震，傷亡逾千人、建物倒塌、交通中斷，卻不曾見馬英九為台灣震災受害及受難者流一滴淚。

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一邊是國際社會多國領袖政要關心慰問台灣震災，主動表示願意伸援協助，國際友人捐款送暖；一邊是中國駐聯合國副代表耿爽竟「突襲」稱，感謝國際社會對「中國台灣地區」發生強震的關心慰問云云。此人之無恥、代表彼國之無恥，無恥真的無極限！

在馬出發去中國訪問及哭陵之時，在台灣發生強震受災之時，在耿爽「自爽」代表「中國台灣地區」感謝之時、在中國國台辦空言關心台灣震災之時，中國軍隊的軍機、軍艦日日逼近台灣鄰近海空域的侵擾惡行從未停止！

還有，耿爽自稱代表「中國台灣地區」，立法院長韓國瑜竟也指稱「台灣地區」發生地震，因欠債而成中國應聲蟲的玻利維亞等國向中國表示關心慰問「中國台灣地區」發生地震…，種種跡象顯示，耿爽自稱代表台灣地區，不是一時一言之無恥，而是中國大外宣的制式動作，韓國瑜及國民黨有意無意落入圈套、或他們根本就在中國圈內？！

從以上脈絡觀察，馬這回中國行，這幾天他將上北京拜見中共頭子習近平，其實就是「他們這一輩中國人」之一馬小小，上他祖國京城「趕考」，「陛見」寵召他的皇上習大大，接受「台灣特首」候用人面試而已！

馬小小要通過習大的一國兩制台灣方案特首面試，沒先喝三碗「赤色政治孟婆湯」恐怕過不了關，喝第一碗完全忘了兩蔣一生全套「反共」理論，喝第二碗完全忘了中華民國國格主權，喝第三碗完全忘了民主自由的台灣及二三○○多萬人。

說白了，馬自稱「我們這一輩中國人」在台灣有多少代表性？根據政大選研中心長期民調最新統計，台灣人民認同自己是「中國人」的僅佔二．四％，馬英九那一輩中國人更在○．五％以下。耿爽憑什麼？馬憑什麼？只有無恥而已！

（作者為資深媒體人）

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