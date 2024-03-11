自由廣場》（胡，怎麼說）非關藍綠、亦非朝野！

◎ 胡文輝

二月以來，立法院馬戲團之亂、金門海巡查緝中國黑船翻船事故，均難以止息，這些其實「非關藍綠、亦非朝野」，因藍綠、朝野都是「表」，最核心的「裡」都是境外中國勢力作祟，操控其培植的所謂台灣內部「愛國統一」人士、「龍的傳人」，興風作亂！

這當然是一場「鬥爭」—中國併吞台灣的鬥爭，習近平為實現中國夢的一項對台鬥爭新試點！鬥爭，就是你死我活！只把立院馬戲團之亂看做藍綠、朝野對抗，真的看小、看扁、看走眼這場對台灣前途及生存極端危險的鬥爭。

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中國全國政協主席、統戰總設計師王滬寧日前說，堅定支持台灣內部「愛國統一」力量；中國戰狼王毅狠話威嚇稱，歷史將清算台獨、「龍的傳人」必支持統一。不少人認為老調而嗤之以鼻，但綜觀當前危局，中國對台灣內部滲透已近收割程度，透過操控它定義的「愛國統一」力量及「龍的傳人」，包括豢養政黨、立委、媒體、吸收政軍特、抖內網紅等等，製造及假藉各種理由及名目亂台禍台，發動併吞台灣鬥爭。

中國操控在台灣內部力量的鬥爭手段，從遮遮掩掩到半公開、公開、赤裸裸毫無顧忌，即使錯誤百出被抓包、出包、被揭發等，他們就交互掩護，仗恃背後赤紅網軍勢力替其圍勢撐場。他們假藉民主搞鬥爭、假藉自由搞清算、假藉改革毀憲政…，他們把自由、民主、人權、改革當遮掩醜行的一紙薄紗，即使掀掉也不知羞恥，種種惡行罄竹難書！

今年一月總統及國會大選之後，藍黨敗選總統、得票率都老二，但深藍傾紅急統派勝出多，挾制了藍黨，白黨八席立委和其沆瀣一氣，因此，中共所謂「愛國統一」力量及「龍的傳人」竟擺出一副勝選、主導台灣的架式，何只把立院當馬戲團？簡直當做向中看齊、促統表忠的反舞台。

在立院藍軍提、白軍挺的東西，如中配入籍提前、國會改革五法及蔑視國會罪、總統選舉改二輪投票、立委對閣揆是上對下、退休軍公教年改逆反案等等，都是為鞏固所謂「愛國統一」力量，成為可為中共操控的關鍵少數、進而拉攏騎牆派、稀釋台灣意識強烈的本土派，而現狀維護派鬥志渙散，恐反成急統派幫手。

若不能扼阻藍白（紅）從點到塊分解撕裂台灣、一塊塊送中，我的大問號是︰民主自由在台灣只是曇花一現嗎？

（作者為資深媒體人）

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